全球最乾淨城市Top 10｜新加坡再度擊敗東京蟬聯冠軍！歐洲包攬7席／羅馬成最「邋遢」城市

出門旅行最怕遇到垃圾滿街、衛生環境差的城市，破壞整個旅程心情。美國權威旅遊雜誌《Travel+Leisure》早前發布2025年度「全球最乾淨城市」排行榜。新加坡再度蟬聯冠軍寶座，以嚴格執法和先進垃圾處理技術獲得極高評價。瑞士蘇黎世憑藉市民高度參與度奪得亞軍，而一向以整潔聞名的日本東京則排第3。歐洲城市表現強勢，10強中佔7席，反觀北美洲只有一城入圍。最令人意外的是，羅馬竟被評為最髒旅遊城市，古蹟街道面對現代垃圾管理挑戰。

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

《Travel+Leisure》動員18萬名讀者票選，選出全球乾淨城市，今年的名單呈現歐洲強勢霸榜，有多達七個城市打入十大。（圖片來源：Getty Images）

亞洲兩城市打入三甲 嚴格執法成關鍵

《Travel + Leisure》的評選由近18萬名讀者投票，評分標準除了基本的街道清潔度，還包括垃圾處理效率、公共衛生設施、市民環保意識等多個維度。新加坡以壓倒性優勢蟬聯冠軍，主要歸功於政府的鐵腕政策，亂拋垃圾罰款高達300新加坡元（約港幣1,700元），初犯者更要穿上印有「我是垃圾蟲」字樣的背心做社區服務。

專門研究垃圾管理的l專家表示：「新加坡結合嚴厲執法、先進廢物管理科技和公民教育，創造出明顯整潔的公共空間。」當地人均每年只產生709磅垃圾，遠低於其他發達城市。

新加坡蟬聯全球最乾淨城市冠軍，政府實施「零垃圾容忍」政策，成功營造無垃圾環境。（圖片來源：Getty Images）

瑞士推行「垃圾袋收費制」，市民必須購買政府指定垃圾袋才能丟棄廢物。這項「污者自付」政策成功將全國回收率提升至53%，為歐洲最高。（圖片來源：Getty Images）

東京今年排名第3，雖然街頭幾乎找不到垃圾桶，但日本人「垃圾自己帶走」的習慣根深蒂固。不過有分析指出，東京近年遊客激增，部分外國旅客未能配合當地垃圾處理文化，可能影響了今年的排名。值得留意的是，今年亞洲只有新加坡和東京兩個城市打入十強，相比去年減少一席。香港、首爾等亞洲主要旅遊城市都未能入圍，反映區內城市在垃圾管理上仍有進步空間。

日本雖然街頭幾乎沒有垃圾桶，但透過從小學開始的「打掃教育」，培養國民自行帶走垃圾的習慣。（圖片來源：Getty Images）

歐洲7城稱霸 北美只有加拿大入圍

歐洲城市今年表現搶眼，10強中佔據7個席位。瑞士蘇黎世排名第2，當地推行即時垃圾監測系統，垃圾桶裝有感應器，滿載時會自動通知清潔部門。市民需要購買指定垃圾袋才能丟垃圾，每個35公升垃圾袋售價約2瑞士法郎（約港幣17元），變相鼓勵市民減少製造垃圾。

哥本哈根（第4）、赫爾辛基（第5）、雷克雅維克（第6）等北歐城市都榜上有名。哥本哈根將垃圾焚化爐改建成滑雪場，把廢物處理設施變成旅遊景點。赫爾辛基則推行「零廢物」計劃，目標在2035年前將90%垃圾回收或轉化為能源。

北歐國家普遍採用「押金回收制」，購買飲品時需付額外押金，退還空瓶時可取回款項。（圖片來源：Getty Images）

德國慕尼黑（第8）和奧地利維也納（第10）同樣入圍，兩城都以嚴謹的垃圾分類系統聞名。慕尼黑啤酒節年年吸引600萬人朝聖，最誇張是狂歡過後，清潔團隊24小時內就可以將會場執得一乾二淨。

北美洲表現令人失望，只有加拿大卡加利（第9）一城入圍。卡加利推行「綠色購物車」計劃，為每戶提供廚餘回收服務，成功將堆填區垃圾量減少50%。美國各大城市包括紐約、洛杉磯、三藩市等全部落榜。

德國實施全球最嚴格垃圾分類制度，家居垃圾分為七大類。各城市設有「垃圾警察」突擊檢查，確保市民正確分類。（圖片來源：Getty Images）

最令人意外的是，意大利首都羅馬被評為最髒旅遊城市。當地居民對垃圾處理服務極度不滿，每年人均產生1,444磅垃圾，有不少遊客在社交媒體投訴，羅馬鬥獸場和許願池附近垃圾成堆，嚴重影響觀光體驗。

芬蘭赫爾辛基推動「地下垃圾管道系統」，垃圾透過地底真空管道直接輸送到處理中心，避免垃圾車穿梭街道。（圖片來源：Getty Images）

2025全球十大最乾淨城市

新加坡

蘇黎世

東京

哥本哈根

赫爾辛基

雷克雅維克

威靈頓

慕尼黑

卡加利

維也納

2025年度《Travel + Leisure》全球最乾淨城市

網址：按這裏

更多相關文章：

倫敦博物館比卡超｜Pokémon聯乘英國倫敦自然史博物館推出特典卡牌 附入手方法

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

再見嘿美！哈里波特寵物貓頭鷹絕跡逾十年 瑞典正式將雪鴞列為「區域性滅絕」

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

遭5萬隻鳥擊後墜毀！南韓濟州航空空難前黑盒對話事隔一年後曝光