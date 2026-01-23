全球最乾淨城市Top 10｜新加坡再度擊敗東京蟬聯冠軍！歐洲包攬7席／羅馬成最「邋遢」城市

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
出門旅行最怕遇到垃圾滿街、衛生環境差的城市，破壞整個旅程心情。美國權威旅遊雜誌《Travel+Leisure》早前發布2025年度「全球最乾淨城市」排行榜。新加坡再度蟬聯冠軍寶座，以嚴格執法和先進垃圾處理技術獲得極高評價。瑞士蘇黎世憑藉市民高度參與度奪得亞軍，而一向以整潔聞名的日本東京則排第3。歐洲城市表現強勢，10強中佔7席，反觀北美洲只有一城入圍。最令人意外的是，羅馬竟被評為最髒旅遊城市，古蹟街道面對現代垃圾管理挑戰。
亞洲兩城市打入三甲 嚴格執法成關鍵
《Travel + Leisure》的評選由近18萬名讀者投票，評分標準除了基本的街道清潔度，還包括垃圾處理效率、公共衛生設施、市民環保意識等多個維度。新加坡以壓倒性優勢蟬聯冠軍，主要歸功於政府的鐵腕政策，亂拋垃圾罰款高達300新加坡元（約港幣1,700元），初犯者更要穿上印有「我是垃圾蟲」字樣的背心做社區服務。
專門研究垃圾管理的l專家表示：「新加坡結合嚴厲執法、先進廢物管理科技和公民教育，創造出明顯整潔的公共空間。」當地人均每年只產生709磅垃圾，遠低於其他發達城市。
東京今年排名第3，雖然街頭幾乎找不到垃圾桶，但日本人「垃圾自己帶走」的習慣根深蒂固。不過有分析指出，東京近年遊客激增，部分外國旅客未能配合當地垃圾處理文化，可能影響了今年的排名。值得留意的是，今年亞洲只有新加坡和東京兩個城市打入十強，相比去年減少一席。香港、首爾等亞洲主要旅遊城市都未能入圍，反映區內城市在垃圾管理上仍有進步空間。
歐洲7城稱霸 北美只有加拿大入圍
歐洲城市今年表現搶眼，10強中佔據7個席位。瑞士蘇黎世排名第2，當地推行即時垃圾監測系統，垃圾桶裝有感應器，滿載時會自動通知清潔部門。市民需要購買指定垃圾袋才能丟垃圾，每個35公升垃圾袋售價約2瑞士法郎（約港幣17元），變相鼓勵市民減少製造垃圾。
哥本哈根（第4）、赫爾辛基（第5）、雷克雅維克（第6）等北歐城市都榜上有名。哥本哈根將垃圾焚化爐改建成滑雪場，把廢物處理設施變成旅遊景點。赫爾辛基則推行「零廢物」計劃，目標在2035年前將90%垃圾回收或轉化為能源。
德國慕尼黑（第8）和奧地利維也納（第10）同樣入圍，兩城都以嚴謹的垃圾分類系統聞名。慕尼黑啤酒節年年吸引600萬人朝聖，最誇張是狂歡過後，清潔團隊24小時內就可以將會場執得一乾二淨。
北美洲表現令人失望，只有加拿大卡加利（第9）一城入圍。卡加利推行「綠色購物車」計劃，為每戶提供廚餘回收服務，成功將堆填區垃圾量減少50%。美國各大城市包括紐約、洛杉磯、三藩市等全部落榜。
最令人意外的是，意大利首都羅馬被評為最髒旅遊城市。當地居民對垃圾處理服務極度不滿，每年人均產生1,444磅垃圾，有不少遊客在社交媒體投訴，羅馬鬥獸場和許願池附近垃圾成堆，嚴重影響觀光體驗。
