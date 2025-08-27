天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
全球最大型室內滑雪場「深圳前海華發冰雪世界」料10月試業！設JW萬豪酒店、33米室內潛水場、極光主題商店街
一眾熱愛滑雪人士注意，位於深圳前海的華發冰雪世界預計將於今年10月試業，總建築面積達33.93萬平方米，內有全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、大灣區首個室內潛水設施、五星級酒店JW萬豪酒店等，打造一個全年無休的滑雪娛樂綜合體，以後北上深圳又多一個滑雪好去處。
預計10月試業 緊鄰深圳國際機場
華發冰雪世界緊鄰深圳國際會展中心及深圳國際機場，乘搭深圳地鐵20號線至會展城站，下車後步行約13分鐘即達。華發冰雪世界由珠海華發集團投資超296億元打造而成，佔地約33.93萬平方米，以冰雪主題為核心，集世界全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體，並預計於2025年10月試業。
全球最大室內滑雪場 5條雪道+娛雪區+地形公園
最矚目的是全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，刺激度十足。另外，現場有2大地形公園及娛雪區，其中娛雪區備有14項冰雪遊樂項目，包含極地探險之旅、速降回旋雪圈道、搖擺雪圈道等，大人細路都能享受不同的冰雪體驗。滑雪場全年恆溫零下3-5度，提供降雪效果，設有供租賃區、休息區、餐飲區、滑雪學校及VIP室等配套，票價仍有待公佈呢！
深圳華發冰雪世界
地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）
交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘
更多相關文章：
深圳酒店優惠｜訂酒店即減$200、再送75折優惠碼！最平人均$249.8起住到深圳新酒店 附新酒店抵住推介
深圳酒店優惠｜深圳前海華僑城JW萬豪酒店最多即減$300！人均$500起、住行政房 兼送雙人早餐及行政酒廊禮遇
深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇
深圳好去處｜甘坑古鎮民族服裝體驗！每人$215起玩足12小時 附精緻妝容髮型、1對1拍攝
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$154 深圳灣景觀/兒童遊樂場/紐約香氛品牌LE LABO用品
深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店人均$299起！包早餐+卡魯冰雪/科學館親子門票/按摩套票
深圳酒店優惠｜嵐惜·湯泉泡池酒店獨家69折 人均$486起住私人泡池房包3餐、宵夜糖水及迷你吧
深圳大型室內遊樂場9大推介！$64起任玩 華南最大旱雪滑雪場/逾200項遊樂設施/鄰近地鐵站
北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡
深圳酒店自助餐CP值爆燈5選！最平人均$78.8 任食現撈海鮮/鵝肝菜式/榴槤甜品
深圳好去處｜全新雙層7萬呎室內電競運動館52折優惠！1大1小人均$272起! 擁深圳最大室內碰碰車場／卡丁車／保齡球等100+項玩樂設施
深圳室內遊樂場｜深圳新商場大悅城全新開幕PartyDay Mega、每小時人均人民幣42.3元暢玩逾80個設施！
其他人也在看
特別天氣提示｜天文台預料本港短期內可能受冰雹影響｜Yahoo
廣東沿岸風勢微弱，高溫觸發的雷雨正影響該區。天文台在下午 1 時 36 分發出「特別天氣提示」，預料本港在短期內可能受冰雹影響。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日本新幹線撞熊急停的驚魂瞬間：鐵軌悲劇背後的熊患危機？
想像一下，你正搭著新幹線從秋田飆向東京，窗外風景飛逝，突然「砰」一聲，列車急停！這不是電影，是2025年8月24日真實發生在岩手縣的事！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
Shevoke太陽眼鏡IG爆紅千元內搶購！「明星氣場」眼鏡不能只懂Gentle Monster，太陽眼鏡品牌推薦Top7
戴上一副獨特的太陽眼鏡，不僅能立即提升時尚感，更能成為展現個性與態度的單品。市面上的太陽眼鏡品牌眾多，若不想與人撞款，又害怕昂貴的名牌太陽眼鏡損壞後令人心疼，近年崛起的小眾太陽眼鏡品牌絕對是你的理想之選！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）時有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳，不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃昏天氣節目(08月27日下午6時) - 學術主任蘇志維
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 小時前
香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐
觀塘室內釣蝦場Halloland再度推出人氣買1送1優惠！可以自選釣足2小時或3小時，除開每小時人均低至$56.7，費用已包租用釣竿及釣餌，專人指導，並可在自助燒烤區即場烹煮鮮蝦～8月27日下午3點開搶，校定鬧鐘啦！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級，不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
沙塵暴捲美國阿利桑那州 「塵土牆」撲鳳凰城 機場暫停升降 6 萬戶停電｜多圖｜Yahoo
美國亞利桑那州日前受到沙塵暴吹襲，引致數萬戶停電，首府鳳凰城機場亦受影響，大批航班延誤。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起
萬眾期待的Chiikawa Park，終於在7月28日在東京池袋Sunshine City開幕，以人氣角色Chiikawa為主題，佔地2層，更重現Chiikawa家、哥布林的牢房等等，更有逾百件精品，粉絲們記得帶夠「銀彈」入手啊！門票原本需要在官網申請，並採取抽選制，換句話說需進行入場券抽選，Yahoo購物專員發現一個免網上抽選、不用懂日文就可以輕鬆買飛的方法，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
屯門疑落冰雹 途人走避
【Now新聞台】屯門下午懷疑落冰雹，天文台稱未有接獲有關報告。 片段可見，下午在屯門山景邨一帶有懷疑冰雹突然從天而降，途人急步走避。天文台回覆查詢時稱未有接獲冰雹報告。根據雷達圖像顯示，下午三時左右一個強雷雨區曾短暫在屯門附近出現，影響範圍較小，不排除冰雹曾出現。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
陳頌文本季英甲開齋：入球重要
【Now Sports】足球女將陳頌文（Karri）昨日在英甲取得個人本季首個入球，為自己及球隊開齋，她表示這入球對自己及球隊同樣重要。港將陳頌文周日代表Halifax出戰曾效力的史篤城，結果她在上半場中段接應隊友右路斬中近門撞射入網，助球隊最終以2:0贏波，她開齋之餘亦是球隊本季首場勝仗。她向Now Sports透露：「到依家我都仲係好興奮，呢球波對球隊同自己都好重要，首先成功幫球隊攞3分，另外都畀到多啲信心自己。」「希望下一場都可以繼續有好成績，自己亦有好表現。」Karri續說。Karri的前公民及史篤城戰友林裕殷（Natalie）親臨撐場，剛好見證好友本季開齋。正在曼徹斯特城市大學修讀運動科學的Karri，這4年來曾效力曼城青年隊、史篤城預備組、布力般流浪U21及被外借到Halifax。她今季正式加盟Halifax，表示盼比上次加盟Halifax時進步，挑戰自己。相關文章：【陳頌文隨筆】返英甲挑戰自己https://sports.now.com/home/news/details?id=39267711683【專訪】熱度‧港味道 陳頌文：目標踢曼城https://sports.nnow.com 體育 ・ 1 天前
電腦節優惠2025｜最後今天！LG 遊戲顯示器低至 4 折，智能顯示器入手價僅 HK$1,790
電腦節剛剛完結，未有時間前往現場的話，別忘了還有各大品牌的網上電腦節，一樣能把握最後機會享受超筍優惠。這次 LG 網上電腦節於 8 月 21 至 8 月 27 日舉行，大家可以以驚人的折扣購買到高性能的遊戲顯示器，價格低至 4 折！Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
【759阿信屋】一日限定優惠 日本香川四國白雞蛋10隻裝$22（只限27/08）
759阿信屋推出一日限定優惠，Oliveta橄欖果渣油買一送一、759阿信屋日本冷凍讚岐烏冬 $49.9/2件、地捫番茄汁 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 8 小時前
李在明讀過《交易的藝術》避過「澤連斯基時刻」
【彭博】— 就在韓國總統李在明準備前往白宮前幾個小時，美國總統特朗普在社交媒體上的發帖，發出一種峰會要泡湯的氣勢。Bloomberg ・ 1 天前
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？Yahoo Food ・ 11 小時前
屯門昨午天晴落雹？ 天文台解畫(有片)
本港昨日（26日)天晴酷熱，網傳影片顯示屯門下午約4時有大粒水點忽然從天而降，懷疑是落雹，有途人急步走避，天文台回覆《am730》查詢稱未有接獲有關報告。am730 ・ 6 小時前
梁朝偉首拍歐洲片角逐金獅獎 Skin Head曝光堅型
【on.cc東網專訊】影壇盛事《第82屆威尼斯影展》將於8月27日在意大利揭開序幕，曾獲頒發「威尼斯終身成就獎」嘅梁朝偉，有份參演嘅歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，片中扮演香港神經科學家嘅佢更角逐最高榮譽金獅獎影帝！萬眾期待嘅新片夠晒神秘，估唔到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
天文台：廣闊低壓區將進入南海中部 會否發展為熱帶氣旋仍有變數
【Now新聞台】天文台預料，一個廣闊低壓區本周中期進入南海中部，但現時各個電腦預報模式對它會否發展為熱帶氣旋，以及移動速度預測存在分歧，會密切留意其發展。 天文台今年至今已發出7次熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄。天文台指，菲律賓以東再有廣闊低壓區發展，較大機會移向海南島及鄰近海域，本周後期南海北部及華南沿岸風勢會頗大。天文台又指根據現時評估，本港普遍吹烈風的機會較低，雖然潛在的熱帶氣旋結構鬆散，亦與本港距離較遠，但相關雨帶亦有可能在本周後期影響南海北部及華南沿岸，預料屆時該區有驟雨及狂風雷暴，而出現較大雨勢的時間和地點仍有不確定性。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
打風評估｜天文台：明早將考慮發一號波 周四強雷雨區影響有狂風驟雨 早上及日間雨勢有時頗大｜Yahoo
天文台在中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。「若該廣闊低壓區在今晚至明早（28 日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。」天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。Yahoo新聞 ・ 1 天前
婦人分娩4.2公斤嬰兒 頭被扯斷震驚民眾(慎入有片)
印尼北蘇門答臘省發生一起駭人聽聞的分娩事故，一名產婦在分娩時意外發生嚴重併發，嬰兒在接生過程中身首異處，頭部遺在子宮內，消息傳出後震驚社會並引發大規模輿論。許多網友在社群平台上要求院方公開真相，家屬也強烈呼籲徹查此案，為亡兒討回公道。 綜合報道，事發於上周一(18日)，地點在Pinangsori社區健康中心。網上am730 ・ 1 天前