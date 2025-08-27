全球最大型室內滑雪場「深圳前海華發冰雪世界」料10月試業！設JW萬豪酒店、33米室內潛水場、極光主題商店街

一眾熱愛滑雪人士注意，位於深圳前海的華發冰雪世界預計將於今年10月試業，總建築面積達33.93萬平方米，內有全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、大灣區首個室內潛水設施、五星級酒店JW萬豪酒店等，打造一個全年無休的滑雪娛樂綜合體，以後北上深圳又多一個滑雪好去處。

位於深圳前海的華發冰雪世界預計將於今年10月試業。（相片來源：官方照片）

預計10月試業 緊鄰深圳國際機場

華發冰雪世界緊鄰深圳國際會展中心及深圳國際機場，乘搭深圳地鐵20號線至會展城站，下車後步行約13分鐘即達。華發冰雪世界由珠海華發集團投資超296億元打造而成，佔地約33.93萬平方米，以冰雪主題為核心，集世界全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體，並預計於2025年10月試業。

以冰雪主題為核心，集世界全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體。（相片來源：官方照片）

全球最大室內滑雪場 5條雪道+娛雪區+地形公園

最矚目的是全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，刺激度十足。另外，現場有2大地形公園及娛雪區，其中娛雪區備有14項冰雪遊樂項目，包含極地探險之旅、速降回旋雪圈道、搖擺雪圈道等，大人細路都能享受不同的冰雪體驗。滑雪場全年恆溫零下3-5度，提供降雪效果，設有供租賃區、休息區、餐飲區、滑雪學校及VIP室等配套，票價仍有待公佈呢！

全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小。（相片來源：官方照片）

配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，刺激度十足。（相片來源：官方照片）

小紅書網民直擊其進度，表示快完成！（相片來源：在在今天了嘛@小紅書）

深圳華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）

交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘

更多相關文章：

深圳酒店優惠｜訂酒店即減$200、再送75折優惠碼！最平人均$249.8起住到深圳新酒店 附新酒店抵住推介

深圳酒店優惠｜深圳前海華僑城JW萬豪酒店最多即減$300！人均$500起、住行政房 兼送雙人早餐及行政酒廊禮遇

深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇

深圳好去處｜甘坑古鎮民族服裝體驗！每人$215起玩足12小時 附精緻妝容髮型、1對1拍攝

深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$154 深圳灣景觀/兒童遊樂場/紐約香氛品牌LE LABO用品

深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店人均$299起！包早餐+卡魯冰雪/科學館親子門票/按摩套票

深圳酒店優惠｜嵐惜·湯泉泡池酒店獨家69折 人均$486起住私人泡池房包3餐、宵夜糖水及迷你吧

深圳大型室內遊樂場9大推介！$64起任玩 華南最大旱雪滑雪場/逾200項遊樂設施/鄰近地鐵站

北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡

深圳酒店自助餐CP值爆燈5選！最平人均$78.8 任食現撈海鮮/鵝肝菜式/榴槤甜品

深圳好去處｜全新雙層7萬呎室內電競運動館52折優惠！1大1小人均$272起! 擁深圳最大室內碰碰車場／卡丁車／保齡球等100+項玩樂設施

深圳室內遊樂場｜深圳新商場大悅城全新開幕PartyDay Mega、每小時人均人民幣42.3元暢玩逾80個設施！

暑假珠海室內好去處推介！橫琴最大室內卡丁車場/2025年新開幕3萬呎潮玩運動樂園/買門票送上網卡