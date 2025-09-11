深圳好去處｜全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」9.29開幕！滑雪門票連裝備低至5折 人均$171起大玩3小時！9.13開搶！

鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
位於深圳前海、全球最大的室內滑雪場的「華發冰雪熱雪奇蹟」將於9月29日正式開幕！總面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小的「華發冰雪熱雪奇蹟」，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，還配備大灣區首個室內潛水設施及五星級酒店JW萬豪酒店，絕對是全球數屈一指的滑雪娛樂綜合體！現Klook及Trip.com均率先於9月13日12am及9pm推出獨家門票優惠，Klook推出雙人初中級道4小時滑雪門票連裝備85折優惠，人均$387.5起；Trip.com則推出滑雪初級道3小時門票連裝備5折優惠，票價只需$171起，還有限時優惠碼開搶，以後北上深圳又多一個滑雪好去處啦！
全球最大室內滑雪場！設5條雪道+娛雪區+地形公園
緊鄰深圳國際會展中心及深圳國際機場的深圳華發冰雪世界，集全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體。最矚目的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積相當於11個足球場大小，全年恆溫零下3-5度，提供降雪效果，設有供租賃區、休息區、餐飲區、滑雪學校及VIP室等配套，而且配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，刺激度十足。另外，現場還有2大地形公園及娛雪區，其中娛雪區備有14項冰雪遊樂項目，包含極地探險之旅、速降回旋雪圈道、搖擺雪圈道等，大人細路都能享受不同的冰雪體驗！
深圳華發冰雪熱雪奇蹟票價一覽
深圳華發冰雪熱雪奇蹟提供多種門票選擇，包括設為娛雪票、滑雪票及組合套票，價格會因淡季、平季及旺季而有所不同。所有票價皆包含裝備，如滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖（僅雙板配備雪杖）及儲物櫃，大人細路絕對可以兩手空空入場！想以至抵價率先入場大玩特玩，就不要錯過以下Klook及Trip.com優惠！
淡季：週一至週五（不包10月1至3日、10月6至8日、10月11日、12月22至26日22/12-26/12）
平季：週末（不包10月4至5日、10月11日）
旺季：10月1至8日
*深圳華發娛雪票預計11月開售
月份
9-10月價格
11-12月價格
季度
淡季
平季
旺季
淡季
平季
旺季
2小時娛雪票
/
/
/
$227
$325
$358
3小時初級道滑雪票
$341
$450
$529
$379
$499
$586
4小時初中級道滑雪票
$412
$638
$753
$456
$706
$837
4小時初中級道滑雪雙人票
$775
$1,201
$1,424
$775
$1,201
$1,424
4小時中高級道滑雪票
$488
$753
$892
$543
$837
$990
中高級道不限時滑雪票
$556
$823
$979
$619
$913
$1,088
Klook雙人滑雪票85折優惠！人均$387.5起！
Klook推兩大獨家限時優惠，於9月13日凌晨12時推出雙人4小時初中級道滑雪門票85折優惠，二人同行只需$775起，除返開人均低至$387.5，即可入場暢玩。另外，輸入優惠碼「KLOOKSZSNOW」購買任何一款滑雪票，可每單減人民幣39元。但要提提大家，此優惠碼不適用於雙人4小時初中級道滑雪門票，並會以先用先得形式使用優惠，大家記得mark實時間！
雙人4小時初中級道滑雪85折門票
價錢：$775起，人均$387.5起
Trip.com推單人票5折優惠！$171起大玩3小時！
Trip.com同樣有推出獨家優惠，於9月13日晚上9時推出3小時初級道滑雪單人門票5折優惠，票價只需$171起，大小同價；此外，Trip.com亦有推出優惠券，由即日起至9月12日期間，可於Trip.com「9.9狂賞」專頁領取$42優惠券。特別一提的是，優惠券不可合併其他折扣使用，僅適合指定產品，數量有限，用完即止，購買產品結帳前記得睇清楚！
3小時初級道滑雪單人門票5折優惠
價錢：$171起
深圳華發冰雪世界
地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）
交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘
