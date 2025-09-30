全球最大宗比特幣騙案開審 歛財 575 億中國籍女子認罪候判

案件本來不涉比特幣，被告在騙局爆煲後把犯罪得益兌換成比特幣，至 2018 年起陸續被英國警方充公，成為涉及最高價值比特幣的案件。 (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

一名中國籍女子被控利用比特幣清洗黑錢，涉及金額達 55 億鎊（港幣約 575 億元）。案件今日在倫敦法院開審，被告承認控罪。法官將案件押後判刑，被告還柙候判。這宗全球最大規模比特幣詐騙案，受害人數接近 13 萬，被告透過龐氏騙局誘騙他人作出虛假投資，三年內取得 430 億元人民幣。

聲稱穩賺不賠 吸引 13 萬人投資

案件昨日（29 日）於倫敦 Southwark 皇家法院開審，被告是 47 歲的錢志敏，又稱張雅迪。她被控一項保有犯罪所得財產罪，及一項轉移犯罪所得財產罪。案情指，錢志敏於 2014 年至 2017 年間，以天津藍天格銳電子科技有限公司名義，在中國推銷投資理財產品，聲稱穩賺不賠，吸引了 近 13 萬人投資。

至 2017 年，陸續有受害人收不到錢，警方介入，錢志敏遂將騙局得來的 430 億元人民幣兌換成比特幣，並潛逃至倫敦。英國警方於 2018 年展開調查，從錢志敏的同黨中起回 6.1 萬枚比特幣，時值約 51 億鎊（現值 55 億鎊），成為全球歷來最大宗涉及比特幣的案件。錢志敏於去年被捕，她起初透過律師否認詐騙，至昨日案件開審時改為認罪。

2014 至 2017 年間的錢志敏（右）以「花花」的名字舉辦多場活動，吸引投資者購買其產品。 《中國新聞周刊》

現年 47 歲的錢志敏，在 2017 年由中國潛逃往英國，去年被捕。 （英國警察廳圖片）

資料顯示，涉案公司藍天格銳自 2014 年起推出多款投資產品，聲稱回報高達 100% 至 300%。錢志敏以「高收益」、「你給格銳三年，格銳還你三世富貴」等口號作招徠，吸引大量投資者入局。騙局於 2017 年被識破，錢志敏持假護照離開中國，天津市公安局其後展開調查，至 2019 年拘捕 50 名疑犯，起訴 28 人。

曾開設「香港瑞銀國際」 設投資山茶油騙局

據《中國新聞周刊》報道，錢志敏早於 2014 年藍天格銳成立之前，已曾涉及內地另一宗騙案。2014 年 12 月，合肥市瑤海區人民法院審理一宗傳銷活動案件時披露，錢志敏曾於 2012 年在香港註冊成立一間名為「香港瑞銀國際集團有限公司」，由自己出任董事長，以投資山茶油項目為名，通過網絡宣傳、現場授課及實地考察等手段吸引投資者加入。

「香港瑞銀」實行會員制，要求投資者每人繳納 2,800 元人民幣作為入會費，會員若能成功引薦他人入會，可獲下綫報酬。僅一年後，「香港瑞銀」網站關閉，同黨被捕並判監兩年；當時以「李霞」名字作案的錢志敏則「另案處理」，卻被她逃往天津，以「花花」名字再設局騙財。

倫敦警察廳發表新聞稿，案件經歷七年調查，被告錢志敏在同案另一被告溫健協助下，企圖透過購買物業清洗犯罪得益。警方指，本案為英國歷史上其中一宗最大規模的洗黑錢案，亦是全球歷來涉及最高金額的虛擬貨幣案件。英國警方在中國執法單位協助下，取得被告犯罪證據，對於案中數以萬計受害人，警方表示同情。