全球最大室內滑雪場登場！深圳前海華發冰雪世界攻略，一篇睇晒點玩、點去、點買飛！

喂喂喂！各位滑雪發燒友注意！以後唔使再等到冬天或者飛老遠去日韓歐美喇，因為全球最大嘅室內滑雪場——前海華發冰雪世界——就喺深圳，仲要喺 9月29號 隆重開幕！場館足足有10萬平方米咁大，有成5條拎到國際雪聯認證嘅專業賽道，最長嗰條有成463米，落差83米，刺激感絕對拍得住戶外真雪山！

事不宜遲，即刻為你送上超詳細玩樂攻略，包括開放時間、門票攻略、交通懶人包，仲有附近食住推介。另外，仲會同你盤點深圳其他熱門滑雪場，包你成個冰雪假期plan得輕輕鬆鬆！

【焦點：前海華發冰雪世界】

前海華發冰雪世界

（圖/深圳市前海管理局）

📌 開幕日期： 2025年9月29日起試業

📍 地址： 深圳市寶安區沙井南環路西段（會展城地鐵站北側）

>>深圳前海華發冰雪世界 優惠門票、必玩設施、主題酒店、主題商店街、室內深潛水基地

點玩法？門票、會籍價錢全面睇！

去玩之前，梗係要計下數先啦！門票主要分兩大類：「娛雪票」純粹玩雪，啱晒一家大細；「滑雪票」就係俾你喺雪道上奔馳嘅。價錢會跟住淡季、平季同旺季浮動，記得plan好時間去就最抵玩！

淡季： 除平季、旺季以外的日期。

平季： 除法定節假日（中國大陸）放假調休期間以外的週六和周日，以及聖誕周（12月20日-12月28日）。

旺季： 國家法定節假日（中國大陸）放假調休期間

散玩門票一覽：

2小時娛雪票： 想體驗下冰天雪地，影下靚相？呢個啱晒你！(¥208起)

3小時初級道滑雪票： 新手初體驗，喺初級道練下基本功。(¥348起)

4小時初/中級道滑雪票： 有少少基礎？可以挑戰埋中級道！(¥418起)

4小時中/高級道滑雪票： 高手專區，享受高速滑行嘅快感！(¥498起)

不限時中/高級道滑雪票： 滑到唔想走？呢張全日任玩票滿足你！(¥568起)

滑雪發燒友之選 — 無限暢滑會籍：

如果你已經滑雪上癮，買會籍就最著數！除咗可以喺限期內無限次任滑，仲有好多尊貴福利，例如免費雪板保養、專屬休息室同通道、免費寄存雪板等等，絕對係VIP級享受！

90日無限暢滑： ¥9,999

180日無限暢滑： ¥13,699

365日無限暢滑： ¥23,799

堅揪！點解話佢係「天花板級」？

華發冰雪世界唔係浪得虛名，一出場就自帶四大「全球之最」光環，夠晒巴閉！

華發冰雪世界

（圖/華發冰雪世界官方）

全球最大規模： 總面積達10萬平方米，大到可以喺入面迷路！

媲美真雪山嘅落差： 垂直落差高達83米，喺室內都可以感受到由高處俯衝嘅刺激！

超長滑道體驗： 單條滑道長達463米，俾你一次滑個夠本，爽！

專業級賽道： 擁有5條符合國際雪聯（FIS）認證嘅賽道，無論你係新手定職業選手，都搵到啱你玩嘅地方。

玩樂配套一條龍，唔止滑雪咁簡單！

🏂 滑道設施超齊全

華發冰雪世界 提供的賽道

（圖/華發冰雪世界官方）

除咗唔同難度嘅雪道，場內仲有4人吊椅、拖掛吊椅同多條魔毯，一個鐘可以運送超過3,200人，唔使再排長龍等上山，玩嘅時間都多啲！

👨‍👩‍👧‍👦 一家大細都有嘢玩

華發冰雪世界 滑道

（圖/華發冰雪世界官方）

唔滑雪都唔會悶！場內有成4,000平方米嘅冰雪樂園，超過20種親子玩意，例如雪圈道、冰雕展覽、雪上卡丁車等，大人細路都玩到唔捨得走！

🏨 首創「Ski-in/Ski-out」酒店

華發冰雪世界 商業配套

（圖/華發冰雪世界官方）

最正嘅係，配套嘅JW萬豪酒店提供「滑進滑出」服務！住客著好裝備，一出房門就可以直接滑入雪道，實現酒店同雪場無縫連接，型到爆！

🛍️ 買嘢食嘢超方便

想買最新款嘅滑雪裝備？瑞士潮牌FACTION嘅華南首店就喺度。成個度假區集齊「食、住、玩、買」，打造一個完美嘅冰雪假期！

新手唔使驚！專業教練帶你飛！

完全唔識滑雪？唔緊要！場內有專業嘅滑雪教學課程，由零基礎嘅「滑雪小將班」到進階嘅「競技青訓」都有，小朋友同大人都可以報名，由專業教練傍住你，好快就學識！

滑雪小將班式課： ¥1,388起

競技青訓課： ¥4,388起

【交通攻略：香港出發點樣去？】

去咁正嘅地方，交通一定要方便！放心，無論搭高鐵定由唔同口岸出發都好快到！

🚄 高鐵最快手：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 深圳北站。 喺深圳北站轉深圳地鐵5號線，去到 前海灣站。 再轉地鐵11號線去 機場北站。 最後轉地鐵20號線去 會展城站，由C出口行大約13分鐘就到！

各口岸出發路線：

福田口岸出發： 搭地鐵10號線 → 崗廈北站轉11號線 → 機場北站轉20號線 → 會展城站。（全程約1.5小時）

深圳灣口岸出發： 搭地鐵13號線 → 後海站轉11號線 → 機場北站轉20號線 → 會展城站。（全程約1小時）

羅湖口岸出發： 搭地鐵1號線 → 車公廟站轉11號線 → 機場北站轉20號線 → 會展城站。（全程約1.5小時）

【醫肚仔&住宿推介：滑完雪去邊度叉電？】

玩完成日，梗係要搵好西食同搵間靚酒店休息下啦！

😋 附近有咩好食？

鵬宴·本地粵菜海鮮（國際會展中心店）

🏨 滑完雪住邊好？

【深圳仲有邊度可以滑？其他滑雪場推介】

除咗最新嘅華發冰雪世界，深圳仲有幾個唔錯嘅室內滑雪場，可以滿足唔同人嘅需要！

1. 卡魯冰雪世界 (觀瀾湖)

賣點： 深圳目前最大嘅室內滑雪場之一，場內分滑雪館同娛雪館，適合一家大細。

地址： 龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

交通： 深圳地鐵4號線 觀瀾站 A出口，行5分鐘。

2. 世界之窗 - 阿爾卑斯冰雪世界

賣點： 喺世界之窗主題公園入面，以阿爾卑斯山為主題，可以順便玩埋公園其他設施。雪道較短，非常適合新手。

地址： 南山區華僑城深南大道9037號

交通： 深圳地鐵1/2號線 世界之窗站，行5分鐘。

3. SKINOW 雪樂山滑雪 (連鎖店)

SKINOW雪樂山滑雪（西薈城店）

賣點： 呢個係模擬滑雪機，唔係真雪，但可以學到正確嘅滑雪技巧。價錢平啲，而且深圳有幾間分店，好方便。

地址： 喺龍崗、福田、寶安區都有分店。

準備好你嘅裝備，約埋班friend，一齊去深圳體驗冰天雪地嘅樂趣啦！🏂💨

