樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
全球最大貨運飛機運送 4 架 F-35 戰鬥機給美國軍方
美國航空公司 Radia 於 9 月 19 日宣布了一款全新的大型貨運飛機，專為運輸大型軍事設備而設計，無需拆解。這款飛機的目的是填補他們所稱的五角大廈及盟國防務部門日益擴大的戰略空運缺口。這架飛機被命名為 WindRunner for Defense，並在華盛頓外的空軍協會航空、太空與網絡會議上正式發佈。Radia 表示，這架飛機的設計不僅僅是針對載重重量，而是優化了貨物的體積。
WindRunner 能夠無需拆解地將完整的任務準備系統運送到艱苦或受損的機場，這一能力對於五角大廈的敏捷作戰運用（ACE）概念及其他分散式操作至關重要。Radia 的創始人兼首席執行官 Mark Lundstrom 表示，「戰略機動性為部隊贏得了時間和空間」。他指出，WindRunner 的設計旨在運輸完整系統，包括長程雷達、傾轉旋翼機、協作作戰飛機、移動醫院以及其他複雜的超大型資產，無需拆解，無需特殊基礎設施，並且不會減慢作業進度。
WindRunner 的體積是 C-5、C-17 和 A400M 的 7 倍、12 倍和 20 倍，成為有史以來體積最大的軍用貨運飛機。現有的重型空運飛機如 C-5M Galaxy、C-17 Globemaster III 和 A400M Atlas，常常在達到重量限制之前就耗盡了空間，這迫使大型系統拆解或改道運輸。Radia 補充說，這樣的情況會延長時間表，增加脆弱性，並使美軍及盟軍在受限或缺乏基礎設施的環境中更難以進行物流運作。WindRunner 的設計旨在改變這一現狀，這架飛機的貨物體積約為 C-5 的七倍和 C-17 的十二倍，提供超過 6,800 立方米或約 6.8 百萬升的貨物容量，配置為即刻運作的完整系統的滾上滾下運輸。
WindRunner 還可以支持特種作戰、北約及盟國的機動性、北極作業，以及快速的人道或災難響應任務。Radia 表示，這架飛機能夠在大約 1,800 米的未鋪設跑道上起飛或降落，能夠抵達偏遠、風暴損毀或其他無法接近的地點，而無需專門的地面設備或定制設施。Radia 計劃使用經過認證和驗證的元件，並以在這十年末進行首次飛行為目標。該公司還強調，WindRunner 旨在補充而非取代現有的老舊但不可或缺的空運機隊，通過卸載以體積為主的任務，延伸現有飛機的戰略運輸範圍。
WindRunner 還將具有民用能源、航空航天和應急響應的應用潛力。Radia 將 WindRunner 描述為有史以來體積最大的飛機，這一點得到了世界經濟論壇的認可，並被視為「WEF 獨角獸」，同時也被 Endeavor 評為「Endeavor 企業家」。這款新型飛機的問世，將為未來的軍事和人道主義行動提供全新的運輸解決方案，展示出其在多種場景下的潛在價值。
