全球最大非法體育直播平台 Streameast 被搗破 埃及拘捕 2 人涉洗黑錢︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】過去一年內錄得超過 16 億次瀏覽、全球最大非法體育直播平台 Streameast 被搗破。美國總部的反盜版組織「創意與娛樂聯盟」（Alliance for Creativity and Entertainment，ACE）宣布，已與埃及當局合作，成功拆解這個由 80 個網域組成的龐大網絡。

綜合外媒報道，埃及警方於 8 月 24 日在吉薩省拘捕兩名男子，涉嫌侵犯版權，並在搜查行動中檢獲電腦、手機、現金及多張信用卡。當局同時揭發一間位於阿聯酋的空殼公司，涉嫌自 2010 年起透過廣告收入洗黑錢，金額達 490 萬英鎊，另有 15 萬英鎊加密貨幣，並懷疑涉案資金亦被用於購買埃及的房地產。

ACE 主席兼美國電影協會行政總裁 Charles Rivkin 稱，今次是「打擊數碼盜版的重要勝利」。ACE 表示，Streameast 的流量主要來自美國、加拿大、英國、菲律賓及德國，觀眾透過平台免費收看歐洲主要足球聯賽，以及美國的 NFL、NBA、MLB、NHL 等比賽。

料無法杜絕「打地鼠式」盜播問題

體育串流平台 DAZN 營運總監 Ed McCarthy 形容，拆解 Streameast 對「所有投資和依賴現場體育產業的人來說都是重大勝利」，並指該犯罪網絡「正在掠奪體育價值，並令全球觀眾承受風險」。

娛樂研究公司 Midia 分析師 Ben Woods 則認為，雖然此舉對廣播商是一場勝利，但無法杜絕「打地鼠式」的體育盜播問題。他指出，合法收看比賽的成本過高，加上年輕觀眾慣於社交媒體免費獲取內容，但缺乏穩定收入支付多重訂閱，因此非法直播仍然盛行。他表示，「只有讓體育直播更容易接觸，問題才會真正減少」。