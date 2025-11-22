44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
全球最大「梵高比卡超」卡牆出現 陳智思：買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢
全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日在灣仔揭幕，為期2天的展覽預計將吸引超過23,000人次入場。現場砌出全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值接近500萬港元，全場共有逾120間海內外參展商。身兼西九文化區主席兼團結香港基金主席的陳智思形容，藏卡展規模令人振奮，反映了無論拍賣及認證一條龍服務等，相信能越趨成熟，香港有望發展成為亞洲區適合藏卡界的文化交流中心點。
主辦之一的MemeStrategy行政總裁陳展程表示，投資Grade10，並以香港為基地，原因是看好香港成為亞洲卡牌交易中心的潛力。無論是藏家實力、人數、交易量，還是卡牌多樣性，加上香港完善的基建配套，都具備充分條件讓香港在亞洲脫穎而出，成為區內的藏卡中心。過去卡牌展覽多由西方主導，未來Grade10將積極拓展至亞洲多個城市，目標是將其打造成以亞洲為核心的國際文化盛事。
團結香港基金主席陳智思擔任主禮嘉賓，他亦指出，對於場內的規模及入場人士的熱情，感到很震撼。而且看見不同種類的藏卡，及來自世界各地的參展商均爭取擠身入這個展覽，可見香港在藏卡方面的文化交流正冒起並得到認同。而他眼見，無論是拍賣、認證及收藏家之間的互動，都顯示這個市場正在趨向成熟，希望香港日後能夠繼續發展藏卡市場。
全球最大「梵高比卡超」卡牆出現
今次會場展出「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成。該卡是在2023年寶可夢與荷蘭梵高博物館為慶祝博物館50週年舉辦聯名特展時推出的限定宣傳卡，畫面致敬梵高名畫《戴氈帽的自畫像》，把主角換成戴灰色氈帽的比卡超。當時推出已引來轟動，是寶可夢卡牌經典之一。
美國知名店家JayBeeCollectibles及新加坡The Private Collective代表James Bui表示：「今年我特意飛來香港參展，因為香港市場潛力與增長速度驚人。香港作為中西文化交匯之地，擁有獨特地理優勢，收藏卡種類極為多元，涵蓋英文、日文及繁簡中文卡牌。近年香港及內地實力藏家不斷增加，藏品亦屬世界級罕有，讓我們能輕易接觸亞洲龐大收藏家社群。加上香港稅率低且交通便利，吸引眾多藏家前來交流與交易，香港絕對有條件成亞洲藏卡中心。」
大會預計20%參與者為海外人士。世界級收藏家Nick Uliano專程從美國來港，他以收藏米高佐敦（Michael Jordan）卡牌聞名，專注搜羅全球僅此一張的「1 of 1」極罕卡牌，以及發行商回購後重新推出的親筆簽名「Buyback」卡。Nick Uliano表示：「『Grade10 Festival』是亞洲罕有的大型卡牌盛事，其規模與卡牌多元性令人讚嘆。這裡匯聚全球頂尖藏家與展商，我很高興能親身參與這場國際級收藏盛會。」
Grade10董事總經理陳家健表示：「我們致力為所有參與者提供優質體驗，服務好本地及海外參展商與收藏家。我們深信，只有建立強大而互信的社群，行業才能健康發展。見到來自世界各地的朋友齊聚一堂、享受盛會，是我們最大的鼓舞。」
根據香港貿易發展局的研究報告，2024年全球卡牌交易市場估值為158億美元（約1,232億港元），預計到2030年將增長至235億美元（約1,833億港元），年均增長率達6.5%，當中寶可夢卡與足球卡更已成為另類投資市場的新寵。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全球最大-梵高比卡超-卡牆出現-陳智思-買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢/621178?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
