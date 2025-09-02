《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
全球最安全地方｜冰島連17年蟬聯榜首 中國排第98 美國跌出百大
澳洲智庫「經濟與和平研究所」(Institute for Economics & Peace，IEP)近日公布2025年全球和平指數(GPI)報告，以色列經歷2年的警報聲，在163個地方中拿第155名，冰島連續17年拿下冠軍，中國則是排第98名。
綜合報道，這份年度報告每年評估全球安全、穩定與暴力程度，這次也勾勒出令人憂心的局勢，全球和平持續下滑，衝突升溫，軍事支出也在增加，儘管如此，還是有一些地方維持著異常寧靜的生活，冰島已連續第17年蟬聯榜首。今年的前20名依序是：冰島、愛爾蘭、紐西蘭、奧地利、瑞士、新加坡、葡萄牙、丹麥、斯洛文尼亞、芬蘭、捷克、日本、馬來西亞、荷蘭、加拿大、比利時、匈牙利、澳洲、克羅地亞、德國；中國則跌11名到第98名。
美國排名第128 俄烏包尾
排名末段班的地方面臨極端暴力、政治不穩與長期衝突，俄羅斯第163名排最後一名，依序倒數是烏克蘭、蘇丹、葉門、阿富汗、敘利亞、南蘇丹、以色列；而美國則排名第128，遠不及西北歐領先群。
報道提到，報告也突顯軍事化的增長：共有106個地方提高了國防開支，以色列以特別高的軍事投資而顯得突出，這拉低了其整體排名。全球暴力的經濟成本今年估計達到19.1兆美元，相當於全球GDP的13.5%。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/全球最安全地方-冰島連17年蟬聯榜首-中國排第98-美國跌出百大/595153?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
