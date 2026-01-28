全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐

隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，為旅客提供重要的參考依據。此次評比結果顯示，中東地區航空公司在安全表現上尤為突出，而台灣長榮航空也成功躋身全球前10名之列。

2026全球最安全航空公司排行

航空安全和產品評級網站AirlineRatings.com近日公布了2026年全球最安全航空公司排名結果，該網站自2014年開始每年發布此項評比，今年度則針對320家航空公司進行全面評估，但營運飛機數量少於25架的小型航空公司不會納入評比範圍。

在全服務航空公司類別中，阿提哈德航空榮獲第１名殊榮，它是阿拉伯聯合大公國的國家航空公司，總部設於阿布達比。詳細排名如下：

１. 阿提哈德航空公司

２. 國泰航空

３. 澳航

４. 卡達航空

５. 阿聯酋航空

６. 紐西蘭航空

７. 新加坡航空

８. 長榮航空

９. 維珍澳洲航空

10. 大韓航空

▲台灣的長榮航空得到最安全航空公司第８名。（圖片來源：shutterstock達志影像）

評估標準涵蓋多項安全指標

所有參與評比的航空公司都必須接受一系列嚴格標準的檢視，評估項目包括航班事故率、機隊年齡、機隊規模、死亡人數統計，以及是否遵守國際航空運輸協會等全球公認航空組織的國際審計和標準。AirlineRatings.com執行長莎倫彼得森表示，嚴重事故的評估會參考多種數據和資訊來源，讓評比團隊能夠準確了解乘客面臨的風險程度。值得注意的是，航空公司不會因飛機製造商、空中交通管制部門，或是颶風、地震等不可抗力因素，或衝突地區造成的問題而受到處罰。

全球最安全廉航排名

此外，AirlineRatings.com也公布了廉價航空公司排名，其中香港快運航空脫穎而出，位居榜首位置，緊追在後的是捷星澳洲，獲得第２名，新加坡航空旗下的低成本航空酷航則排名第３。完整排名如下：

１. 香港快運

２. 捷星澳洲

３. 酷航

４. 杜拜航空

５. 易捷航空集團

６. 西南航空公司

７. 波羅的海航空

８. 越捷航空

９. 匈牙利維茲航空集團

10. 亞洲航空集團

▲香港快運航空是香港唯一的低成本航空公司。（圖片來源：shutterstock達志影像）

