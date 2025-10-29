全球最精確移動原子鐘 15 億年內僅誤差 1 秒

科學家們在德國發佈了全球最精確的移動原子鐘，這項技術的誕生將對時間測量的準確性帶來革命性的影響。這款新型的原子鐘不僅在穩定性上超越了現有的技術，還具備了極高的便攜性，使其能夠被應用於更廣泛的場合。這項技術的進步，主要得益於研究團隊在原子鐘設計和材料科學方面的創新。據介紹，這款原子鐘的精確度達到前所未有的水平，能夠在一億年內偏差不到一秒，這樣的準確性在以往的技術中是難以想像的。

這款移動原子鐘的核心技術是基於鈉原子，通過利用鈉原子在特定頻率下的振盪來測量時間。研究團隊還改進了原子鐘的冷卻技術，使得鈉原子能夠在更低的溫度下運行，進一步提高了測量的穩定性和準確性。此外，這款鐘的設計使其具有較小的體積和重量，便於在各種環境中使用，從實驗室到野外測量，都能輕鬆攜帶。

這項技術的潛在應用範圍非常廣泛，包括全球定位系統（GPS）、電信網絡及天文觀測等領域。在 GPS 系統中，時間的精確測量對於定位的準確性至關重要，而這款原子鐘的引入將提升定位服務的整體效能。天文學家亦表示，這款原子鐘將幫助他們更精確地觀測星體運行，進一步深入理解宇宙的奧秘。

隨著這款移動原子鐘的技術成熟，未來或許能夠在商業領域和日常生活中發揮更大的作用。這項技術的發展，不僅是科學界的重大突破，也可能對整個社會的運作方式產生深遠的影響。科學家們表示，未來將繼續研究如何進一步提高這款原子鐘的性能，以滿足不斷增長的需求和應用場景。

