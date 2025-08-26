拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
2025全球十大最美夜景城市｜紐約擊敗杜拜奪冠！亞洲4城市入選，香港則榜上無名？
英國知名旅遊網站Travelbag最新公布2025年「全球最美夜景城市」排行榜，結果令人大跌眼鏡！美國紐約首次登上榜首，擊敗連續兩年稱霸的杜拜。最令人意外的是，有「東方之珠」美譽的香港竟然無緣前十，而歐洲城市更是全軍覆沒，無一入選。除了夜景排名外，Travelbag同時公布了「東南亞最值得夜間探索城市」及「夜晚旅遊安全排行榜」，讓大家規劃行程時有更多參考。
紐約連升六級逆轉杜拜
Travelbag的「全球最美夜景城市」排行榜並非單純依靠網路人氣，而是採用4大評分標準包括：Instagram的hashtag數據、光害程度、夜晚安全性及深夜營業場所（夜遊便利性）數量。每個城市都必須具備這四大指標，才能躋身前十。今年的排行榜最大的驚喜莫過於紐約的逆襲成功，以及香港的意外缺席。紐約憑藉超過2,300個深夜營業場所以及超過40,000次的「#NewYorkAtNight」的hashtag數據，展現其「不夜城」的真正實力，由上年的第七位升到今年的冠軍寶座。相比之下，一向以夜景聞名的香港，竟然繼續不入大十，實在令人詫異。
亞洲四地展現夜繽紛魅力
今年亞洲城市成績非常搶眼，共有4個城市打入前十，分別是東京、新加坡、京都及首爾。
第二名.東京
以996間深夜營業場所及75分的夜晚安全指數，排名第二位。從澀谷十字路口的霓虹燈海，到新宿歌舞伎町的夜生活，東京完美平衡現代城市與傳統文化的交融。遊客可以登上東京鐵塔或晴空塔俯瞰整個城市的夜景，也能在深夜食堂品嚐地道美食。
而京都則展現山夜色的另一面，在千年古都的背景下，晚上的祇園花街燈籠點點，清水寺的夜間參拜，都讓這個城市展現出不同於白天的迷人風情。至於首爾，從南山塔的360度夜景，到明洞、江南的霓虹街道，處處都是Instagram的打卡位。
第三名.新加坡
新加坡則以其卓越的安全性和豐富的夜生活獲得第四名。濱海灣每晚上演的燈光水舞表演，加上魚尾獅公園的璀璨景色，讓這個花園城市在夜幕降臨後散發獨特魅力。
東南亞成夜遊新寵
除了最美夜景城市排名，Travelbag還特別點出東南亞最值得夜間探索的城市。泰國包辦三個名額，分別是布吉、清邁和曼谷。布吉的芭東海灘夜市非常熱鬧；清邁的週日夜市充滿手工藝品；曼谷的考山路則是backpacker天堂。而夜間旅遊安全性方面，中東城市表現優異。阿布扎比及杜拜分列第一、第三名，而台北則以85分的高分位居第二。台北的士林夜市、饒河夜市等深夜美食天堂，加上方便的捷運和良好治安，讓遊客能安心享受夜生活。
2025年十大最美夜景城市
美國紐約
日本東京
杜拜
新加坡
阿曼首都馬斯喀特
日本京都
澳洲悉尼
韓國首爾
加拿大多倫多
澳洲墨爾本
夜晚旅遊安全城市
阿布扎比
台北
杜拜
東南亞最值得夜晚探索城市
新加坡
曼谷
布吉
清邁
《Travelbag》評選「2025年最美夜景城市」
網址：按這裏
更多相關文章：
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand
迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間
澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
台北酒店優惠｜台北西門索拉利亞西鐵飯店人均低至$140！西門區首間日系酒店、鄰近夜市/阿宗麵線/西門紅樓
英超門票2025｜6大球會主場門票9折優惠！現場睇英超低至$566.1、熱刺主場$736.2起
韓國濟州過度旅遊引發居民不滿！新推出「遵守基本秩序指南」 違例者罰款高達20萬韓圜
台灣十分放天燈變罰款陷阱！台灣YouTuber被罰款四萬元新台幣，警方「停留5秒都違法」
脫單必讀！台灣月老寺廟最靈驗5選 線上求籤解籤、小S/林心如/舒淇都曾參拜
其他人也在看
日本酒店《鬼滅之刃》主題房懶人包！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音導覽
超人氣動漫《鬼滅之刃》熱潮直捲全球，就連日本知名連鎖酒店集團Relo Hotels&Resorts旗下11間酒店，宣布與《鬼滅之刃》合作，以｢鬼殺隊成員們的度假之旅｣為主題，推出《鬼滅之刃》主題客房！房間不但有《鬼滅之刃》獨家裝飾，房客還能體驗到炭治郎及善逸的AR語音導覽，以及獲贈限定周邊商品！主題房一向相當搶手，粉絲們想沉醉於鬼滅世界，現已可於官網進行預約，最快9月中有得入住，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
因應川普新關稅 紐西蘭郵政暫停對美大多數郵件服務
（法新社威靈頓25日電） 紐西蘭郵政（NZ Post）以美國總統川普即將實施的新關稅政策充滿不確定性為由，宣布暫停大部分寄往美國的郵件服務。紐西蘭郵政表示，他們自8月21日起暫停大部分對美國的郵件寄送，以因應美方15%關稅將於8月29日生效。法新社 ・ 19 小時前
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
西九海濱長廊日前（23日）變身大型戶外K房！古巨基率領五隊本地Busker隊伍，包括island studio HK、spirithk、20醬、hiddenjam及chillday x ReSing，於打風兼暴曬的天氣雙重夾擊下，進行逾兩小時的戶外Busking。古sir向現場歡眾說：「有好多街頭演唱嘅朋友仔，佢哋好鍾意音樂嘅同時，其實亦都好有實力，希望多啲人可以認識佢哋！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 23 分鐘前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 19 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 21 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 8 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 1 天前
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我
韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？Yahoo Style HK ・ 1 天前