焦點

拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成

Yahoo 旅遊

2025全球十大最美夜景城市｜紐約擊敗杜拜奪冠！亞洲4城市入選，香港則榜上無名？

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊
2025全球十大最美夜景城市｜紐約擊敗杜拜奪冠！亞洲4城市入選，香港則榜上無名？
2025全球十大最美夜景城市｜紐約擊敗杜拜奪冠！亞洲4城市入選，香港則榜上無名？

英國知名旅遊網站Travelbag最新公布2025年「全球最美夜景城市」排行榜，結果令人大跌眼鏡！美國紐約首次登上榜首，擊敗連續兩年稱霸的杜拜。最令人意外的是，有「東方之珠」美譽的香港竟然無緣前十，而歐洲城市更是全軍覆沒，無一入選。除了夜景排名外，Travelbag同時公布了「東南亞最值得夜間探索城市」及「夜晚旅遊安全排行榜」，讓大家規劃行程時有更多參考。

Travelbag根據Instagram標籤、光害、安全性和深夜場所等四大指標，評選出2025年全球最美夜景城市。（相片來源：Getty Images、官網）
Travelbag根據Instagram標籤、光害、安全性和深夜場所等四大指標，評選出2025年全球最美夜景城市。（相片來源：Getty Images、官網）

紐約連升六級逆轉杜拜

Travelbag的「全球最美夜景城市」排行榜並非單純依靠網路人氣，而是採用4大評分標準包括：Instagram的hashtag數據、光害程度、夜晚安全性及深夜營業場所（夜遊便利性）數量。每個城市都必須具備這四大指標，才能躋身前十。今年的排行榜最大的驚喜莫過於紐約的逆襲成功，以及香港的意外缺席。紐約憑藉超過2,300個深夜營業場所以及超過40,000次的「#NewYorkAtNight」的hashtag數據，展現其「不夜城」的真正實力，由上年的第七位升到今年的冠軍寶座。相比之下，一向以夜景聞名的香港，竟然繼續不入大十，實在令人詫異。

紐約以超過40,000個#NewYorkAtNight標籤和2,300多間深夜營業場所，成功奪得2025年全球最美夜景城市冠軍寶座。（Getty Images）
紐約以超過40,000個#NewYorkAtNight標籤和2,300多間深夜營業場所，成功奪得2025年全球最美夜景城市冠軍寶座。（Getty Images）

亞洲四地展現夜繽紛魅力

今年亞洲城市成績非常搶眼，共有4個城市打入前十，分別是東京、新加坡、京都及首爾。

第二名.東京

以996間深夜營業場所及75分的夜晚安全指數，排名第二位。從澀谷十字路口的霓虹燈海，到新宿歌舞伎町的夜生活，東京完美平衡現代城市與傳統文化的交融。遊客可以登上東京鐵塔或晴空塔俯瞰整個城市的夜景，也能在深夜食堂品嚐地道美食。

東京鐵塔在夜色中閃耀，與周圍密集的都市燈光構成經典的東京夜景，每年吸引數百萬遊客朝聖。（Getty Images）
東京鐵塔在夜色中閃耀，與周圍密集的都市燈光構成經典的東京夜景，每年吸引數百萬遊客朝聖。（Getty Images）

而京都則展現山夜色的另一面，在千年古都的背景下，晚上的祇園花街燈籠點點，清水寺的夜間參拜，都讓這個城市展現出不同於白天的迷人風情。至於首爾，從南山塔的360度夜景，到明洞、江南的霓虹街道，處處都是Instagram的打卡位。

京都祇園的石板路上，傳統茶屋的暖黃燈光映照著路過的藝妓，古都夜色充滿詩意。（Getty Images）
京都祇園的石板路上，傳統茶屋的暖黃燈光映照著路過的藝妓，古都夜色充滿詩意。（Getty Images）
夜幕下的首爾燈光閃爍，不少遊客都會到南山塔欣賞整個城市的萬家燈火。（Getty Images）
夜幕下的首爾燈光閃爍，不少遊客都會到南山塔欣賞整個城市的萬家燈火。（Getty Images）

第三名.新加坡

新加坡則以其卓越的安全性和豐富的夜生活獲得第四名。濱海灣每晚上演的燈光水舞表演，加上魚尾獅公園的璀璨景色，讓這個花園城市在夜幕降臨後散發獨特魅力。

夜色下的濱海灣閃爍迷人，成為不少遊客必訪的打卡聖地。（Getty Images）
夜色下的濱海灣閃爍迷人，成為不少遊客必訪的打卡聖地。（Getty Images）

東南亞成夜遊新寵

除了最美夜景城市排名，Travelbag還特別點出東南亞最值得夜間探索的城市。泰國包辦三個名額，分別是布吉、清邁和曼谷。布吉的芭東海灘夜市非常熱鬧；清邁的週日夜市充滿手工藝品；曼谷的考山路則是backpacker天堂。而夜間旅遊安全性方面，中東城市表現優異。阿布扎比及杜拜分列第一、第三名，而台北則以85分的高分位居第二。台北的士林夜市、饒河夜市等深夜美食天堂，加上方便的捷運和良好治安，讓遊客能安心享受夜生活。

台北與泰國的夜市熱鬧卻不失安全感；這份安全榜單對夜遊族很實用。（Getty Images）
台北與泰國的夜市熱鬧卻不失安全感；這份安全榜單對夜遊族很實用。（Getty Images）

2025年十大最美夜景城市

  1. 美國紐約

  2. 日本東京

  3. 杜拜

  4. 新加坡

  5. 阿曼首都馬斯喀特

  6. 日本京都

  7. 澳洲悉尼

  8. 韓國首爾

  9. 加拿大多倫多

  10. 澳洲墨爾本

夜晚旅遊安全城市

  1. 阿布扎比

  2. 台北

  3. 杜拜

東南亞最值得夜晚探索城市

  1. 新加坡

  2. 曼谷

  3. 布吉

  4. 清邁

《Travelbag》評選「2025年最美夜景城市」

網址：按這裏

更多相關文章：

香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間

澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位

童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處

台北酒店優惠｜台北西門索拉利亞西鐵飯店人均低至$140！西門區首間日系酒店、鄰近夜市/阿宗麵線/西門紅樓

英超門票2025｜6大球會主場門票9折優惠！現場睇英超低至$566.1、熱刺主場$736.2起

韓國濟州過度旅遊引發居民不滿！新推出「遵守基本秩序指南」 違例者罰款高達20萬韓圜

台灣十分放天燈變罰款陷阱！台灣YouTuber被罰款四萬元新台幣，警方「停留5秒都違法」

脫單必讀！台灣月老寺廟最靈驗5選 線上求籤解籤、小S/林心如/舒淇都曾參拜

日本酒店《鬼滅之刃》主題房懶人包！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音導覽

其他人也在看

日本酒店《鬼滅之刃》主題房懶人包！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音導覽

日本酒店《鬼滅之刃》主題房懶人包！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音導覽

超人氣動漫《鬼滅之刃》熱潮直捲全球，就連日本知名連鎖酒店集團Relo Hotels&Resorts旗下11間酒店，宣布與《鬼滅之刃》合作，以｢鬼殺隊成員們的度假之旅｣為主題，推出《鬼滅之刃》主題客房！房間不但有《鬼滅之刃》獨家裝飾，房客還能體驗到炭治郎及善逸的AR語音導覽，以及獲贈限定周邊商品！主題房一向相當搶手，粉絲們想沉醉於鬼滅世界，現已可於官網進行預約，最快9月中有得入住，想知更多詳情，即看下文！

Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
因應川普新關稅 紐西蘭郵政暫停對美大多數郵件服務

因應川普新關稅 紐西蘭郵政暫停對美大多數郵件服務

（法新社威靈頓25日電） 紐西蘭郵政（NZ Post）以美國總統川普即將實施的新關稅政策充滿不確定性為由，宣布暫停大部分寄往美國的郵件服務。紐西蘭郵政表示，他們自8月21日起暫停大部分對美國的郵件寄送，以因應美方15%關稅將於8月29日生效。

法新社 ・ 19 小時前
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

西九海濱長廊日前（23日）變身大型戶外K房！古巨基率領五隊本地Busker隊伍，包括island studio HK、spirithk、20醬、hiddenjam及chillday x ReSing，於打風兼暴曬的天氣雙重夾擊下，進行逾兩小時的戶外Busking。古sir向現場歡眾說：「有好多街頭演唱嘅朋友仔，佢哋好鍾意音樂嘅同時，其實亦都好有實力，希望多啲人可以認識佢哋！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標

西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標

西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。

Yahoo Food ・ 1 天前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！

Yahoo Style HK ・ 23 分鐘前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影

鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影

鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊

泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊

一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與

鉅亨網 ・ 19 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」

楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」

曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間

呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間

90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神

「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神

昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）

爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）

近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定

樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定

滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...

BossMind ・ 21 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）

渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）

招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利　激突巨胸傾瀉而出夠震撼

鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利　激突巨胸傾瀉而出夠震撼

【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算

滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算

滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。

信報財經新聞 ・ 8 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓　釋放甚麼訊號？

身體最誠實？全體高官過去一年無買樓　釋放甚麼訊號？

香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光

76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光

現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職

特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職

據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。

鉅亨網 ・ 1 天前
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？

Yahoo Style HK ・ 1 天前