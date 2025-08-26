2025全球十大最美夜景城市｜紐約擊敗杜拜奪冠！亞洲4城市入選，香港則榜上無名？

英國知名旅遊網站Travelbag最新公布2025年「全球最美夜景城市」排行榜，結果令人大跌眼鏡！美國紐約首次登上榜首，擊敗連續兩年稱霸的杜拜。最令人意外的是，有「東方之珠」美譽的香港竟然無緣前十，而歐洲城市更是全軍覆沒，無一入選。除了夜景排名外，Travelbag同時公布了「東南亞最值得夜間探索城市」及「夜晚旅遊安全排行榜」，讓大家規劃行程時有更多參考。

Travelbag根據Instagram標籤、光害、安全性和深夜場所等四大指標，評選出2025年全球最美夜景城市。（相片來源：Getty Images、官網）

紐約連升六級逆轉杜拜

Travelbag的「全球最美夜景城市」排行榜並非單純依靠網路人氣，而是採用4大評分標準包括：Instagram的hashtag數據、光害程度、夜晚安全性及深夜營業場所（夜遊便利性）數量。每個城市都必須具備這四大指標，才能躋身前十。今年的排行榜最大的驚喜莫過於紐約的逆襲成功，以及香港的意外缺席。紐約憑藉超過2,300個深夜營業場所以及超過40,000次的「#NewYorkAtNight」的hashtag數據，展現其「不夜城」的真正實力，由上年的第七位升到今年的冠軍寶座。相比之下，一向以夜景聞名的香港，竟然繼續不入大十，實在令人詫異。

紐約以超過40,000個#NewYorkAtNight標籤和2,300多間深夜營業場所，成功奪得2025年全球最美夜景城市冠軍寶座。（Getty Images）

亞洲四地展現夜繽紛魅力

今年亞洲城市成績非常搶眼，共有4個城市打入前十，分別是東京、新加坡、京都及首爾。

第二名.東京

以996間深夜營業場所及75分的夜晚安全指數，排名第二位。從澀谷十字路口的霓虹燈海，到新宿歌舞伎町的夜生活，東京完美平衡現代城市與傳統文化的交融。遊客可以登上東京鐵塔或晴空塔俯瞰整個城市的夜景，也能在深夜食堂品嚐地道美食。

東京鐵塔在夜色中閃耀，與周圍密集的都市燈光構成經典的東京夜景，每年吸引數百萬遊客朝聖。（Getty Images）

而京都則展現山夜色的另一面，在千年古都的背景下，晚上的祇園花街燈籠點點，清水寺的夜間參拜，都讓這個城市展現出不同於白天的迷人風情。至於首爾，從南山塔的360度夜景，到明洞、江南的霓虹街道，處處都是Instagram的打卡位。

京都祇園的石板路上，傳統茶屋的暖黃燈光映照著路過的藝妓，古都夜色充滿詩意。（Getty Images）

夜幕下的首爾燈光閃爍，不少遊客都會到南山塔欣賞整個城市的萬家燈火。（Getty Images）

第三名.新加坡

新加坡則以其卓越的安全性和豐富的夜生活獲得第四名。濱海灣每晚上演的燈光水舞表演，加上魚尾獅公園的璀璨景色，讓這個花園城市在夜幕降臨後散發獨特魅力。

夜色下的濱海灣閃爍迷人，成為不少遊客必訪的打卡聖地。（Getty Images）

東南亞成夜遊新寵

除了最美夜景城市排名，Travelbag還特別點出東南亞最值得夜間探索的城市。泰國包辦三個名額，分別是布吉、清邁和曼谷。布吉的芭東海灘夜市非常熱鬧；清邁的週日夜市充滿手工藝品；曼谷的考山路則是backpacker天堂。而夜間旅遊安全性方面，中東城市表現優異。阿布扎比及杜拜分列第一、第三名，而台北則以85分的高分位居第二。台北的士林夜市、饒河夜市等深夜美食天堂，加上方便的捷運和良好治安，讓遊客能安心享受夜生活。

台北與泰國的夜市熱鬧卻不失安全感；這份安全榜單對夜遊族很實用。（Getty Images）

2025年十大最美夜景城市

美國紐約 日本東京 杜拜 新加坡 阿曼首都馬斯喀特 日本京都 澳洲悉尼 韓國首爾 加拿大多倫多 澳洲墨爾本

夜晚旅遊安全城市

阿布扎比 台北 杜拜

東南亞最值得夜晚探索城市

新加坡 曼谷 布吉 清邁

《Travelbag》評選「2025年最美夜景城市」

網址：按這裏

