全球最老總統勝選 喀麥隆92歲總統八度連任成功 反對派流血衝突至少4死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】非洲國家喀麥隆 10 月 12 日總統大選，憲法委員會確認，高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）八度連任成功，反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）落敗。大選至今全國各地均有示威，反對派支持者不滿政府打壓競選，在周日經濟首都杜阿拉（Douala）的示威行動中至少4人死亡。
在位 43 年被指長年在瑞士度假
保羅‧比亞是全球最年長國家元首，在位已長達 43 年，儘管投票日後反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里曾一度單方面宣稱自己獲勝，但遭到執政的喀麥隆人民民主運動（CPDM）駁斥。
國家憲法委員會則最新公布指，至少 10 份有關選舉舞弊的的指控被駁回，選舉投票率為58%，其中巴卡里得票率為35.2%，保羅‧比亞則以 53.7% 得票率連任成功。
比亞自 1982 年上台，但很少公開露面，被指長年在瑞士的酒店度假，長期缺席國家事務加上年事已高，更曾有謠傳指他已去世。他勝出後發聲明感謝選民「再次」信任，期望與國民共同「堅定地致力於建立一個和平、團結和繁榮的喀麥隆。」
反對派支持者批執政黨「竊取勝利」
今次喀麥隆大選爭議聲不絕，在 10 月 12 日選舉日當日，西部英語地區有團體呼籲抵制投票，北部部分地區亦有爆發零星衝突。周日時，數百名巴卡里的支持者批評執政黨「竊取勝利」，無視禁令進行示威行動，在杜阿拉與安全部隊發生衝突，造成至少 4 人死亡。
杜阿拉地方長官 Samuel Dieudonné Diboua 表示，衝突是由於警察哨站遭到攻擊，安全部隊遂展開自衛。BBC 引述當地消息指，衝突仍在持續，在加魯阿市的巴卡里住所附近，有多人被槍殺。
分析：喀麥隆或陷政治動盪
巴卡里亦在 FB 發文指，有人向聚集在其家門外的平民開槍，稱有狙擊手駐紮在對面的房子「近距離向民眾射擊」。當局則未有回應指控。
在首都雅溫德(Yaounde)局勢同樣緊張，市面大部分商店和學校已暫時關閉，公務員和市民被指示留在家中。
國際危機組織呼籲喀麥隆緊急啟動全國調解，以防止局勢進一步升溫。外界分析認為，西部英語區的暴力叛亂持續近十年，青年失業率高達40%，基建破敗，加上選舉造成的衝突，比亞的執政地位明顯不穩，喀麥隆或將陷入巨大政治動盪。
來源：BBC
