全球最自由經濟體2025 港擊敗新加坡蟬聯冠軍

全球最自由經濟體2025，香港再度獲評為冠軍。(資料圖片)

菲沙研究所發布《世界經濟自由度2025年度報告》，香港再獲評為「全球最自由經濟體」，新加坡以0.05分之差排第二。在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」蟬聯首位，在「穩健貨幣」及「監管」的排名亦高踞全球第三位。政府表示，報告再一次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。

陳茂波：堅持自由港政策獲國際認同

財政司司長陳茂波在社交平台發文表示，香港再度獲評為全球最自由經濟體，顯示即使在地緣政治和美國單方面發動關稅戰的情況下，香港包括堅持自由港政策等應對，繼續獲得國際認同。

他又說到，英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院編制的《全球金融中心指數》排名榜中，香港與排首兩位的紐約及倫敦得分差距進一步收窄至僅2分和1分，繼續位列全球第三。

陳茂波表示，香港國際金融中心的市場自由度一直優越，近年更提速發展，面對不斷變化的國際政經格局，香港始終堅持以改革創新來提速發展，不斷把握新形勢帶來的新機遇。在國家的堅實支持和社會各界的共同努力下，他深信香港將開創出更廣闊的發展空間、續闖高峰。

政府： 將一如既往保持自由港地位

政府發言人就表示，在當前地緣政治、單邊主義和保護主義加劇、衝擊國際貿易體系和全球經濟秩序之際，香港將一如既往堅定保持自由港的地位、實行自由貿易、簡單低稅制等政策，維持資金、資訊、貨物和人才自由流動，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，重申香港歡迎海內外的企業和人才來港投資興業和發展事業。

