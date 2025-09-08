全球最輕 8.8 吋平板！ HUAWEI MatePad Mini 有什麼吸引人的地方?

HUAWEI 首推 8.8 吋旗艦小平板 “HUAWEI MatePad Mini”，以「超強超 Mini」的定位，正式進軍長期由單一品牌主導的小尺寸平板市場。這款被譽為「不一樣的 Mini」的產品，不僅打破市場沉寂，更以全方位的場景應用與技術突破，今次就同大家睇睇旗艦小平板有什麼吸引人的地方?

HUAWEI MatePad Mini 於 8.8 吋輕巧機身中實現功能與便携的出色平衡。機身厚度僅 5.1mm，重量更只有 255g，透過全新架構設計，成為目前全球 8 吋以上最輕的旗艦小平板。相比同類產品，其單手握感顯著提升，無論是通勤文書處理或旅行追劇，皆輕鬆無負擔。

為確保輕薄機身不失堅固，HUAWEI 採用承重梁結構與航空級高強度鋼材，大幅提升抗拉與抗壓强度，日常攜帶更安心。外觀提供雲杉綠、雪域白、曜石黑等多款鮮明配色，機背工藝融合閃光砂與 3D 錦纖技術，典藏版更推出寰宇紅素皮款式，搭配腕表級精雕紋理鏡頭模組，細節處盡顯高端質感。

螢幕作為平板的核心，HUAWEI MatePad Mini 搭載 8.8 吋柔性 OLED 雲晰柔光屏，邊框窄至 2.99mm，屏佔比高達 92%，16：10 比例提供更開闊視野。其規格達到專業水準：支援 P3 廣色域、1800nits 峰值亮度、120Hz 刷新率及 2.5K 解析度，像素密度達 343 PPI，畫面細膩度遠超同級。相比 iPad mini 的 60Hz 與 500nits，不論是流暢操作還是户外使用，表現皆更勝一籌。

▲ 電源鍵及音量鍵設在在機身頂部及右側

▲HUAWEI MatePad Mini 機身設有 SIM 卡槽、Type-C 埠、立體聲揚聲器

HUAWEI MatePad Mini 可插卡通話、配備聽筒設計，更內建 AI 語音助手，支援小藝代接來電、通話錄音及文字轉寫等功。而且支援雙向北斗衛星消息，即使於無地面網絡的户外環境，仍能發送及接收文字與圖片。

HUAWEI MatePad Mini 精準覆蓋娛樂、閱讀、輕辦公等多類場景，透過軟硬協同實現「怎麼都迷你」的流暢體驗。8.8 吋螢幕較手機顯示更多內容，又比大平板更易手持，配合 Huawei Read 的 AI 眼動翻頁功能，閱讀體驗進一步升級。

續航方面，6400mAh 大容量電池提供 9.5 小時動態使用時間，搭配 66W 充電器及 Turbo 模式，60 分鐘即可充滿。創新低電應急模式可在電量低於 1% 時啟動，支援 15 分鐘通話或 10 次以上電子支付，配合三年智能保電技術，即使長期存放仍可隨時啟用，徹底解決電量焦慮。影像系統亦實用升級，3200 萬像前置鏡頭與 5000 萬像後置鏡頭，無論視訊會議或隨手拍攝皆能應付自如。

真正的便携，從來不只是「細」與「輕」，更是對「隨時需要」的準確回應。HUAWEI MatePad Mini 並未盲目追求全能，而是透過場景化技術適配，覆蓋閱讀、辦公、創作與通信等核心需求，成為職場人、學生與創意隨身的好夥伴。它或許無法完全取代手機或大屏平板，卻能在屬於自己的場景中，做到無可替代。