全球最遲跨年｜地球最後一個跨年的神秘地方！連Google Map都難找的南太平洋小島
2026年即將到來，全球各地正密鑼緊鼓籌備跨年慶典，大家可知道地球上還有地方，要等到香港時間元旦下午才正式踏入2026？這個太平洋小島不但保持「全球最遲跨年」紀錄，更與鄰近島嶼形成24小時時差。今次告訴大家這個「全球最遲跨年」連Google都未必標示清楚的跨年秘境。
南太平洋的最後派對
當全球大部分地區已踏入2026年，太平洋另一端的美屬薩摩亞（American Samoa）仍停留在2025年的最後時光。時區為UTC-11的美屬薩摩亞，是全球最後一個有居民的跨年地點，，時間比香港足足慢了19小時。而最戲劇化的是，與最早跨年的薩摩亞（Samoa）相距僅64公里，只有一小時機程，時間上卻相差約1日之多。
美屬薩摩亞的跨年慶祝相對低調，以社區聚會、海灘派對和家庭聚餐為主。雖然沒有大型煙火匯演，但「全球最後倒數」的獨特性，每年仍吸引不少遊客專程到訪。當地人會在帕果帕果（Pago Pago）港口聚集，用傳統波利尼西亞舞蹈和音樂送走舊年。
若論主要城市的話，夏威夷檀香山（Honolulu）是最遲迎接新一年的主要地方。檀香山時區為UTC-10，比紐約慢5小時，比洛杉磯慢2小時。威基基海灘（Waikiki Beach）的跨年煙火要等到香港1月1日下午6點才開始，當地人笑稱這是「全球壓軸」看完全世界的跨年直播後，才輪到自己上場。
UTC全名是「協調世界時」（Coordinated Universal Time）。
它是全球共同使用的「標準時間基準」，就像世界所有國家的時鐘都要對準的「母鐘」。
大家可以把UTC想像成全球時間的「零點」，而各地的時區則是根據UTC來加減時差，例如：
香港：UTC+8
日本：UTC+9
紐約：UTC–5（冬令時間）
倫敦：UTC+0（冬令時間）
很多人以前都會聽過GMT（格林威治標準時間），事實上：
GMT 是舊制度（由天文觀測定義）
UTC 是新制度（由原子鐘運作）
兩者時間上幾乎一樣，但 全球正式使用的是UTC，尤其在航空、航海、科技、網絡、國際活動中全都以UTC為標準。
為何這些地方成為最後？
如果要較真地理位置，地球上真正最後迎接新年的是貝克島（Baker Island）和豪蘭島（Howland Island），兩者時區為UTC-12，比美屬薩摩亞還要遲一小時，要到香港時間元旦才踏入2026。
不過，這兩個島嶼的「最後」身份帶有一點遺憾的浪漫。貝克島與豪蘭島同樣是美國的非建制領土，但它們都是無人居住的荒島，屬於美國的國家野生動物保護區。島上除了間歇性的研究人員、海岸警衛隊或飛機導航設施外，並沒有常駐人口。因此，它們的跨年意義，主要存在於時區劃分上的紀錄。
正因為如此，大家通常會將「地球最後跨年」的代表性給予美屬薩摩亞，它是最後一個有居民能夠正式倒數、歡慶新年來臨的地方。
