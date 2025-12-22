全球核武控管2026年面臨壓力 前景黯淡

（法新社巴黎22日電） 全球管控核武的法律框架已相當脆弱，明年還面臨進一步受挫的可能性，削弱防範核子危機的安全防線。

明年上半年有兩大關鍵事件：美俄雙邊「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期；紐約4月將舉行「禁止核子擴散條約」（NPT）檢討會議（RevCon）。這兩項條約都是維持全球核子安全體系的基石。

檢討會議每4到5年召開1次，旨在確保NPT持續發揮作用。但在前兩次會議中，191個締約國未能就最終文件達成共識，專家也預期明年4月將以相同結局告終。

從美國空襲伊朗核設施、俄羅斯測試新型「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈到美國總統川普（Donald Trump）談及可能重啟核試驗，今年的國際核子局勢更加嚴峻。

一項重大挑戰在於全球關係發生轉變。核子管控措施數十年來是以美俄為軸心打造，但中國國力增強、技術迅速發展改變了同時也愈形緊張的國際競爭格局。

北京大學學者韓華曾分析：「這樣的3方格局遠比冷戰時期的雙邊模式複雜。日益加深的中俄合作也進一步複雜化嚇阻戰略規畫，尤其是在兩大焦點區域：歐洲與亞太。」

不過根據頗具影響力的美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究員皮特斯（Robert Peters），讓New START失效「符合美國利益」。這也反映美國戰略界許多人士的看法，他們認為美國不應在這方面完全受制於俄羅斯。

此外，中國迄今仍拒絕參與3邊裁軍談判。

儘管北京目前擁有的武器數量較少，皮特斯近期指出：「中國是全球發展最快的核武國家，每年新建百枚核彈頭，其洲際彈道飛彈（ICBM）發射井數量如今也已超過美國現役義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的發射井。」

皮特斯強調，New START對此無計可施。

另一方面，法國智庫戰略研究基金會（Foundation for Strategic Research）資深研究員梅特爾（Emmanuelle Maitre）談到，New START失效不代表全球最快2月6日就會目睹嚴重後果。

梅特爾表示，美俄雙方都有「一些空間讓部分武器恢復服役，但數量不會太多」，且兩國均存在會延緩軍力擴張的瓶頸。