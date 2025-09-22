許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
全球爆紅Salomon球鞋魅力大拆解 連Rihanna都愛上它！必買熱門鞋款、2025秋冬絕美新品推介
Rihanna同款Salomon球鞋為何成潮流新寵？即看5款必入Salomon鞋推介：
來自法國阿爾卑斯山的戶外品牌Salomon，原本以專業滑雪裝備起家，近年卻悄悄闖進時尚圈，成為不少潮流人士以及超級巨星的心頭好。Rihanna更曾在Super Bowl舞台上穿上那雙火紅色的Salomon球鞋，即時令搜尋量急劇飆升，讓Salomon紅上加紅！以下，即為大家推薦5款最值得入手的Salomon鞋款。
Salomon全球爆紅變潮流新寵！
最近，無論是街上或是社交平台上，都不難發現Salomon的身影。這個運動品牌創立於1947年，François Salomon於法國阿爾卑斯山腳的小鎮Annecy創立品牌，起初只是一間專門生產滑雪配件的小型工坊。在1957年，憑藉革命性的滑雪固定器「Skade」一炮而紅，隨後推出滑雪靴與雪板，逐漸成為業界領軍者。
進入90年代後，Salomon開始轉向登山與越野領域，1997年推出登山系列，2002年更以XA PRO越野跑鞋打響名堂。2013年XT-6登場，適逢機能風潮興起，品牌陸續與Maison Margiela、JJJJound等時裝品牌合作，逐步走進潮流舞台。
從越野跑鞋、登山鞋到時尚跨界設計，無一不掀起熱話。2023年，當Rihanna在Super Bowl舞台上穿上MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low全紅鞋款後，短短24小時就令品牌的eBay搜尋量暴漲800%，瞬間令品牌聲勢再攀高峰。Salomon早已不只是一個戶外品牌，更已成為潮流文化的象徵。其球鞋款式兼顧功能與設計，加上與各大時尚品牌聯手合作，成功吸納從專業跑者到街頭潮人的支持者，徹底突破運動品牌的界限。
按此入手MM6 Maison Margiela x Salomon鞋款
Salomon 2025秋冬「Satin」膠囊系列跟上芭蕾潮
Salomon最新登場的「Satin」系列，以芭蕾靈感為主題，為Speedcross 3、ACS+及XT-Pathway 2注入緞面網布、蝴蝶結與荷葉邊設計，讓硬朗的戶外鞋瞬間展現優雅氣質。粉色與大地色調的結合，呈現剛柔並濟的獨特美感，極具辨識度。
Salomon SPEEDCROSS 3 SATIN
價錢：US$140（約HK$1,089）
Salomon必入手鞋款推薦
Salomon必入手鞋款1：Salomon XT-6
作為品牌標誌性的高性能越野跑鞋，XT-6自2012年推出後便迅速走紅。其S/LAB團隊為專業跑者打造，結合輕盈鞋體與強大避震功能。除了山徑奔跑外，XT-6近年更成為街頭穿搭常客，多元配色讓它兼具機能與時尚性。
Salomon XT-6 Expanse Leather
價錢：$1,398
Salomon必入手鞋款2：Salomon ACS Night
以全黑設計搭配反光元素，ACS Night兼具街頭時尚與專業機能。採用Agile Chassis System與Ripstop鞋面，搭配Mud Contagrip®大底，既抗撕裂又穩定耐用，特別適合夜間穿搭。
Salomon Acs Night
價錢：$1,398
Salomon必入手鞋款3：Salomon XA Pro 3D GORE-TEX
這雙鞋結合防水與機能於一身，搭載GORE-TEX®膜與3D Advanced Chassis™，確保戶外挑戰中的穩定性。大地色系設計加上Quicklace™系統，不論行山或日常出街都輕鬆駕馭。
Salomon XA Pro 3D GORE-TEX
價錢：$1,398
Salomon必入手鞋款4：Salomon RX Slide
這款涼鞋型球鞋專為舒適與透氣而設，重量僅187克，無縫網布鞋面與Oversized EVA中底提供極佳腳感。無論是輕鬆行山或日常搭配襪款，都能展現多變造型。
Salomon RX Slide 3.0
價錢：$758
