全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜

每年年底都備受關注的網民票選「百大型男」、「百大美女」排名出爐！2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！

由美國網站「TC Candler」舉辦的全球百大型男排名榜2025終於出爐。全球超過40萬名明星，有近千名提名，再由網民選票百大型男面孔，2025年百大型男花落誰家呢？在百大型男排名當中，繼續見到MIRROR成員姜濤，四度上榜的他，今年就跌出10大，位於第12位；而另一位MIRROR成員AK江𤒹生則在第24位，比去年第23位微跌一位，不過都比入了伍的車銀優（第33位）高少少。至於有「車銀優2.0」之稱的CORTIS成員安乾鎬也上榜了，位於第77位。

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

去年首位的「雷神」Chris Hemsworth，今年跌了少少位置，在第8位。十大位置裡的人物則變成了，

第10位：男團ENHYPEN「忙內」日藉成員Ni-ki西村力

第9位：《Emily in Paris》裡面的Alfie，英國演員Lucien Laviscount

第8位：「雷神」Chris Hemsworth

第7位：BTS成員V

第6位：土耳其藝人Halil İbrahim Ceyhan

第5位：陸星于朦朧

第4位：「DC版超人」Henry Cavill

第3位：新加坡演員孫政

第2位：196cm澳洲演員Jacob Elordi

第1位：陸星張哲瀚

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

想脫單參考Tinder年度回顧戀愛趨勢8大貼士！懂「Hopecore」憑實力極速脫單、約會提前任成公認最討厭行為

