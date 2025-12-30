「最美臉孔」2025由Rosé擔任！全球百大美女排名出爐，泰星掘起Pharita、Becky、鄺玲玲也上榜

每年都備受關注的網民票選「百大型男」、「百大美女」排名出爐！2025年百大美女，「APT.」女孩Rosé由去年的第7位直衝上第1位！Jisoo則由去年的第2位跌至第11位，而今年亦有不少泰星入榜，有香港血統的鄺玲玲亦榜上有名，一起來看全球百大美女2025排名有無你的心水女神上榜！

由美國網站「TC Candler」舉辦的全球百大美女排名榜2025終於出爐。全球超過40萬名明星，有近千名提名，再由網民選票百大美女面孔，2025年百大型美女落誰家呢？在百大美女排名當中，BLACKPINK四閨女繼續榜上有名，Rosé由去年的第7位直上至榜首，Jisoo則由第2位跌至第11位，Lisa在第22位，而Jennie就由第46位。

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

在十大裡面也看到k-pop明星的蹤影，有aespa成員Karina則在去年的第24位跳至第8位。泰星也很活躍，Becky登上第7位，有香港血統的鄺玲玲也登上第17位，Freen則在第42位。

來看看頭十位的美女有無你的心水女神！

第1位：Rosé

第2位：Sydney Sweeney

第3位：BABYMONSTER泰藉成員Pharita

第4位：Andrea Brillantes

第5位：Whitney Peak

第6位：Deva Cassel

第7位：Becky

第8位：aespa成員Karina

第9位：Sitala

第10位：Dasha Taran

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

TC Candler圖片

全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜

