全球退休金指數僅獲 B 級 52 地區中香港排名 15

香港人口老化持續，很多長者年屆退休仍須工作餬口。 (Photo by Borja Sanchez-Trillo/Getty Images)

人力資源管理顧問公司美世（Mercer）發表新一年度全球退休金指數報告，在 52 個經濟體系當中，香港排第 15，整體評級為第三級的 B，其中「可持續性」評級最低，只有 C＋。全球排名第一為荷蘭，與亞洲第一的新加坡同列 A 級。報告建議香港引入機制，規定部分退休金以定期收入形式領取。

排名低於英國 高於加拿大

美世第十七年公佈全球退休金指數，今年有五個經濟體系獲得最高評級 A，包括荷蘭、冰島、丹麥、新加坡及以色列。獲評分最高的荷蘭（85.4），採取準強制性退休金供款制度，與行業協議掛勾。荷蘭國會去年 11 月通過動議，規定退休金投資應以財務表現優先於推動社運及理念。

廣告 廣告

香港整體評級為 B，其中誠信程度的評級最高，獲評 A 終；可持續性評級最低，只有 C＋，即退休金覆蓋程度、總資產、公共開支、政府債務及經濟增長等方面表現較差。報告指，香港今年評分（70.6）比去年的 63.9 為高，主要因為淨退休金替代率上升。而香港今年全球排名為第 15，較排第 12 的英國（72.2）為低，比評分 70.4 的加拿大高一位。

今年香港評分為 70.6，其中以系統誠信程度評級最高，但可持續性評級甚低。

報告建議，香港應引入機制，規定部分退休金以定期收入形式提取，並增加年長勞工供款比率，理由是人均壽命比前增長。報告亦建議香港延長退休年齡，而如果香港能夠增加整體家庭儲蓄、減少家庭債務，退休金指數評分將會更高。

積金局：需 40 年才達至成熟

香港積金局回應報告稱，今年的指數肯定了強積金制度「結構穩健並擁有眾多優良設計特點」，在系統誠信程度分項指數中，香港獲得的評分繼續排名全球第三（分數由 2024 年的 87.5 分提升至 2025 年的 89.2 分），肯定了強積金制度在規管、管治以及對計劃成員的保障、溝通（包括資訊披露）各主要範疇上皆有卓越表現。

發言人續指，雖然香港強積金即將實施 25 周年，但退休金制度一般需要 40 年才會達至全面成熟，故此強積金仍是處於發展中的階段。積金局會繼續努力，本著成員利益為先的原則，以高度誠信、嚴謹監管和良好管治為基礎，不斷優化強積金制度。局方有信心強積金會成為全球領先的私營退休儲蓄制度之一，持續為香港的在職人口累積基本退休儲備。