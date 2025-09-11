全球逾 1 億 8800 萬兒童肥胖 比例首超體重過輕 超加工及速食產品加劇問題︱Yahoo

Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
【Yahoo健康】聯合國兒童基金會（UNICEF）發表最新報告，指全球學齡兒童及青少年出現肥胖的情況已超越體重過輕，目前受影響人數高達 1 億 8800 萬人。除了撒哈拉以南非洲及南亞地區，其餘各地區的肥胖率均已超過體重過輕。
研究涵蓋超過 190 個國家，數據顯示過去 25 年間，超重兒童人數由 1 億 9400 萬倍增至 3 億 9100 萬，其中相當大比例屬於肥胖。報告強調，肥胖是一種嚴重的超重狀況，會增加胰島素抗性、高血壓、第二型糖尿病、心血管疾病及癌症的風險。
報告顯示，部分太平洋島國的肥胖率居全球之冠，包括紐埃 5 至 19 歲人口中有 38% 屬於肥胖，庫克群島為 37%，諾魯為 33%。高收入國家亦錄得高水平肥胖率，例如智利為 27%，美國及阿聯酋則各有 21%。
「我們談及營養不良時，不再只是指體重過輕的兒童」
UNICEF 指出，超加工食品及速食產品普遍含有大量糖分、精製澱粉、鹽分、不健康脂肪及添加劑，並成為兒童常見的飲食選擇，逐漸取代水果、蔬菜及蛋白質來源。UNICEF 執行總幹事 Catherine Russell 表示，「當我們談及營養不良時，不再只是指體重過輕的兒童。肥胖已成為日益嚴重的問題，影響兒童的健康及發展。」
研究亦提到，不同收入水平國家存在差異。在高收入國家，低收入家庭的兒童和青少年更常見超重，因為飲食多屬營養不足及不健康；在低收入國家，富裕家庭的孩子更傾向超重，因為能負擔更多高能量食物；在中等收入國家，超重兒童則橫跨各階層，與超加工食品和飲品廣泛流通有關。
此外，5 至 19 歲兒童的體重過輕比率由 2000 年的近 13% 降至 9.2%，不過在大部分中低收入國家，5 歲以下兒童的營養不良仍然是「嚴重問題」，並可能表現為消瘦或生長遲緩。
