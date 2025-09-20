全球首創「維港海上大巡遊」即將登場：LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟及Elmo齊聚一堂｜Yahoo活動街

由創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊 Water Parade」將於10月25日至11月1日於維港舉行

維多利亞港將化身為藝術與娛樂的夢幻舞台！由香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的「維港海上大巡遊」將於2025年10月25日至11月1日舉行。活動將匯聚全球人氣IP及藝術家，包括LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟及Elmo，帶來多達四座巨型海上充氣雕塑，並於11月1日組成夢幻艦隊，沿維港兩岸巡遊，為觀眾帶來前所未有的視覺盛宴。一眾粉絲，千萬不要錯過！

巨型Labubu、多啦A夢、滑嘟嘟10.25「游」到維港（圖片：大會提供）

巨型充氣雕塑首次亮相

四座巨型充氣雕塑將在9月20日於青衣海域驚喜亮相，其中包括包括日本家傳戶曉的角色多啦 A 夢；美國頂尖當代藝術家 KAWS 聯乘深受世界各地人士喜愛的芝麻街（Elmo），麥當勞人氣王滑嘟嘟，以及知名香港藝術家龍家昇筆下、POP MART 旗下風靡全球的 LABUBU。這些雕塑不僅壯觀，還能掀起無數人的回憶殺！

「維港海上大巡遊」將由兩大重點活動組成：首先是四座巨型充氣雕塑的公開展示，於10月25日起在金鐘添馬公園對開海域展出；其次，為期八天的「巡遊市集」將於同日開幕，市集將匯集多元的互動娛樂體驗，吸引市民及遊客共襄盛舉。

四座巨型充氣雕塑10月25日起在金鐘添馬公園對開海域展出（圖片：大會提供）

「巡遊市集」的多元體驗

中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）將於 10 月 25 日至 11 月 1 日舉辦為期八天的「巡遊市集」，將結合不同 IP 特色的快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點、扭蛋區，除了參與巡遊的多啦A夢、KAWS和滑嘟嘟，還將加入Netflix的熱門電影及影集角色，如《KPop獵魔女團》、《魷魚遊戲》、《怪奇物語》、邁進 75 週年的 SNOOPY 與經典《花生漫畫》家族、香港經典 TOLO 元祖橡皮鴨，為參與者提供更多互動娛樂體驗！

巨型充氣雕塑展出位置

巡遊市集的早鳥優惠票將於9月26日中午12時起在KLOOK平台開賣，成人票價由港幣50元起，小童票為港幣40元，且每張門票附送價值港幣20元的紀念品優惠券。數量有限，售完即止，市民及遊客可以提前購票，切勿錯過！

門票價錢

門票價錢