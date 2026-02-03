全球首宗安樂死捐臉移植 助毀容女子重獲新生 受贈者：照鏡時越覺像自己︱Yahoo

卡默稱，在家中照鏡時，開始覺得外貌愈來愈貼近原本的自己。（Vall d'Hebron University Hospital）

【Yahoo健康】西班牙巴塞隆拿希伯倫谷大學醫院（Vall d'Hebron University Hospital）周一（ 2 日）宣佈，成功完成全球首宗由安樂死病人捐贈組織的臉部移植手術。受贈女性在術後首度現身，感言在照鏡時感覺越來越像原本的自己，康復進度非常理想。

因昆蟲叮咬致臉部組織壞死

綜合外媒報道，這項具開創性的手術於 2025 年秋季完成，捐贈者生前患有限制壽命的疾病，在獲准接受安樂死前，主動提出捐出臉部組織以幫助他人。院方形容捐贈者的決定展現出令人歎為觀止的成熟與無私精神，給予對方重生的機會。

受贈者名為卡默（Carme），她兩年前因昆蟲叮咬引發嚴重的細菌感染，導致臉部組織壞死，不僅面容受損，更喪失了說話、進食及正常呼吸的能力，視力亦受影響。由於一般整形技術無法修復其傷勢，醫療團隊決定安排臉部移植。

整個手術動員約 100 名專業人員參與。（Vall d'Hebron University Hospital）

約 100 名醫護參與手術

這項高度複雜的手術動員約 100 名醫護人員，包括整形外科、精神科及免疫學專家。團隊利用神經血管顯微外科技術，將捐贈者臉部中央區域的複合組織，包括皮膚、脂肪、神經、肌肉及部分骨骼精密接合。由於捐贈者的死亡屬事前規劃，醫療團隊得以提前進行 3D 模擬計劃，並有更充裕的時間完成血型、性別及頭部大小的比對，使重建骨骼結構的過程更為精確。

卡默在記者會上表示，手術後 4 個月已恢復進食及說話能力，移植區域亦已重拾感覺。她稱，雖然笑起來的感覺仍有點奇怪，但已不介意走上街頭，期望一年後能完全恢復正常生活。她稱，在家中照鏡時，開始覺得外貌愈來愈貼近原本的自己。

她亦特別向捐贈者及家屬致謝，指雖然法律禁止雙方接觸，但她會在心中想像對方並表達感激。

西班牙在器官移植領域居於全球領先地位，2021 年將安樂死合法化。目前全球共記錄 54 宗臉部移植手術，其中西班牙佔 6 宗，而希伯倫谷大學醫院就參與了當中的 3 宗。數據顯示，西班牙 2024 年共有 426 人接受安樂死，2025 年全國則完成了約 6300 宗各類器官移植手術。