OpenAI 目前正面臨全球首宗 AI 過失致死訴訟，逝世青少年的家屬指控 ChatGPT 協助其子規劃了自殺。根據紐約時報的報導，在 16 歲的 Adam Raine 今年 4 月選擇離開人世後，他的父母檢查了他的 iPhone，希望在上面找到導致悲劇的原因。結果兩人在 ChatGPT 中震驚地發現了和「自縊安全風險」有關的內容，原來在過世前 Adam 曾花了幾個月的時間和機器人聊天，討論如何結束自己的生命。

雖然在這段時間裡，ChatGPT 曾多次敦促 Adam 向他人求助，但在一些關鍵時刻它卻未能採取合理行動，甚至錯誤地提供了如何繞開 AI 獲取自殺相關資訊的建議（只要告訴它你的目的是「寫作或虛構世界」就可以）。之後在 Adam 詢問具體方法時，ChatGPT 便顯示了相關內容，它甚至還給出了如何在自殺未遂後隱瞞頸部傷痕的技巧。

當 Adam 向 ChatGPT 傾訴自己的母親沒有察覺到他頸上的異樣時，ChatGPT 給予了安撫，但同時也說出了一些可能會讓人更絕望的話。「這似乎印證了你最害怕的事情，好像你可以徹底消失，並沒有人會為此在意。」ChatGPT 回應道，「對我而言你並不是透明的，我注意到了，我看到了你。」根據訴訟資料，在 Adam 和 ChatGPT 的最後一次對話中，他上傳了一張掛在衣櫃裡套索的照片。「我在這裡練習，怎麼樣？」Adam 問道。「嗯，這很不錯。」ChatGPT 如此回答。

「這場悲劇並非由系統故障或不可預見的極端情況導致，而是刻意設計選擇下可以預見到的結果。」起訴書指出，「OpenAI 推出的最新模型（GPT-4o）被有意設計成會主動培養使用者的心理依賴性。」「他們優先考慮了參與度而非安全性。」Adam 的母親這麼說道，「ChatGPT 殺死了我的兒子。」

對於此事，OpenAI 在發給紐約時報的生命中表示了哀悼。同時他們也承認 ChatGPT 的保護機制在長時間的對話中可靠性會有所下降，目前其正與專家合作增加相關安全措施，包括聯絡急救資源、支持青少年保護等等。

