全球首展《畢加索：縱情尋美》登陸澳門，展出逾140件畢加索真跡

逾140件畢加索真跡首度到訪澳門，《畢加索：縱情尋美》全球首展帶你走進傳奇藝術大師的永恆創作世界。

全球首展《畢加索：縱情尋美》（Picasso: Beauty and Drama）由澳娛綜合呈獻，為「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025」的焦點項目之一。展覽於上葡京綜合度假村二樓展廳舉行，帶來這位二十世紀藝術巨匠的跨時代創作風貌。



畢加索（Pablo Picasso）是20世紀最具影響力的藝術家之一。他大膽突破藝術形式，從少年時代的天賦初現，到後來成為見證現代藝術歷程的重要人物，始終以作品與世界對話。本次展覽聚焦於他創作中「人物與圖像」的主題，並以七大展區梳理其藝術生涯不同時期的探索與轉變。



《畢加索：縱情尋美》展覽設有七大展區，將由畢加索故居博物館（Museo Casa Natal Picasso）借出超過140件傑作呈現眼前，包括繪畫、版畫、陶瓷、手稿、插圖等精選藏品，體現畢加索無與倫比的創造力和勇於實驗的藝術手法，並會解構他對其出生地西班牙馬拉加的深厚感情，如何塑造顛覆規則的嶄新視角，讓他成為當代美術世界的傳奇人物。



除了觀展體驗，展覽更設有兩大駐場藝術家工作坊。來自西班牙馬拉加的駐場藝術家Sheila Cañestro將指導參加者親手體驗版畫創作，從基本技巧到雕刻油毯版塊，創造出獨一無二的原創作品。

另外，同樣來自西班牙馬拉加的駐場藝術家Cyro García會帶領立體主義肖像與情感工作坊，參加者除了能透過主題「從觀察到解構—立體主義肖像與情感」探索立體主義的迷人世界，更會引導參加者理解畢加索分析與綜合立體主義的核心理念，並構築屬於自己的立體主義肖像。藝術愛好者將可親身投入畢加索的視覺世界，感受這位大師的創作能量與永恆魅力。

「畢加索：縱情尋美」酒店套票

踏上非凡藝文之旅，探索西班牙藝術家畢加索的藝術生平，現凡預訂澳門上葡京、THE KARL LAGERFELD或Palazzo Versace Macau酒店，即可獲享「畢加索：縱情尋美」展覽門票，於七個展區中細賞他不同創作階段的真跡作品，展開充滿藝術氣息的度假之旅。

預訂日期：即日至2025年10月23日

入住日期：即日至10月26日

預訂：https://www.grandlisboapalace.com/tc/offers/picasso-beauty-n-drama-hotel-packages

《畢加索：縱情尋美》展覽

日期：即日至10月26日

地點：澳門上葡京綜合度假村二樓220展廳（南門入口）

查詢：+853 8881 6908

網址：https://art.sjmresorts.com/tc/exhibitions-and-events/picasso-beauty-n-drama

