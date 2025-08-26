港大 AI 模型辨識精子受精能力
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。
罕見變不影響壽命
護士鯊通常是黃灰色或深褐色，因為牠們生活在接近海床位置，灰褐色可以保護自己。黃變症可能是因為基因變異，也可以是食物引起。專家已把橙色護士鯊記截於學術期刊《海洋生物學》，比其他患有黃變症的動物更離奇的是，這條護士鯊擁有一對白色的眼睛，科學家相信牠同時患有白化症（albinism），意味着牠體內缺乏黑色素，因而影響膚色。
這條身長兩米的護士鯊是在去年八月捕獲的，隨後已經放回大海。期刊文章指出，牠被釣上水面時，正身處 37 米深水域，溫度為 31.2 度。雖然天生異樣，但黃變症不會導致動物短壽。科學家建議進行基因及海洋環境研究，以瞭解鯊魚患上黃變症的原因。
