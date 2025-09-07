全球首款旋轉屏幕的筆記型電腦，Lenovo ThinkBook VertiFlex 概念機

文章來源：Qooah.com

在德國柏林 IFA 展會期間舉辦的 2025 Lenovo 創新世界大會上， Lenovo 正式發佈多款重磅新品，其中 ThinkBook VertiFlex 概念機憑借獨特的屏幕設計，成為全場焦點，這款產品不僅是 Lenovo 的全新嘗試，更是業界首款搭載 14吋可垂直旋轉屏幕的筆記型電腦。

ThinkBook VertiFlex 概念機的最大亮點在於其創新的旋轉顯示系統，支援屏幕在水平與垂直兩種模式間自由切換，滿足不同場景下的使用需求。同時，產品延續了輕薄本的便攜優勢，機身厚度僅 17.9mm，重量控制在 1.39 kg，無論是通勤攜帶還是移動辦公，都能輕鬆應對。

在實際使用場景中，這款概念機的垂直顯示模式展現出顯著優勢：對於需要處理多任務的辦公人群，垂直屏幕可更高效地實現分屏操作；程式員查看代碼時，能減少滾動頻率，提升瀏覽效率；閱讀長文檔、PDF 文件時，也能呈現更多內容，降低視覺疲勞。更值得關注的是，當屏幕處於垂直模式時，用戶可通過 Lenovo 超級互聯功能，將智能手機與 PC 快速連接，實現檔案傳輸、手機鏡像等操作，進一步打通多裝置協同壁壘。

事實上，此次推出垂直旋轉屏產品，並非 Lenovo 首次在 Notebook 屏幕形態上突破創新。此前， Lenovo 已先後發佈透明屏 Notebook、三摺疊屏 Notebook，而今年計劃上市的捲軸屏 PC，也早已引發行業關注。從透明、摺疊到捲軸再到垂直旋轉， Lenovo 持續探索屏幕形態的更多可能性，不斷為用戶帶來更具創新性的流動辦公體驗。