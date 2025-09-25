全球首款近零 CO2 鋼材用於陸上風力發電塔

瑞典和美國的一家企業最近宣佈，他們利用氫還原鐵增強的鋼材已經正式滿足國際能源機構（IEA）和第一動力聯盟（FMC）對近零二氧化碳排放的標準。總部位於斯德哥爾摩的SSAB在由麻薩諸塞州的設備製造商GE Vernova主辦的年度風能供應商會議上，展示了其突破性產品SSAB Zero鋼。這種創新的鋼材是在SSAB位於美國愛荷華州的蒙特彼利爾工廠生產的，SSAB的代表透露，這種鋼材將很快在GE Vernova的美國陸上風塔中使用。SSAB美洲區總裁查克·施密特（Chuck Schmitt）表示：「這一技術突破代表了我們的市場領導地位」，並強調SSAB Zero在推動可持續發展目標的同時，確保質量不妥協。

SSAB Zero鋼材據報告採用了通過氫突破煉鐵技術（HYBRIT）生產的氫還原鐵，這一新穎的製程取代了煉鐵中使用的煤，改用無化石燃料的氫。該鋼材目前已經在公司的愛荷華州工廠中使用回收廢料、無化石電力、生物煤和可再生天然氣進行生產，並適用於汽車、礦業、農業、建設、重型設備、運輸和能源等終端應用。根據公司資料，氫還原鐵的加入使得該產品符合IEA的近零鋼材定義，這是一項國際公認的去碳化基準。這一成就標誌著鋼鐵生產減排的一個關鍵里程碑，並展現了GE Vernova在去碳化其價值鏈方面的承諾。

同時，第一動力聯盟旨在利用全球領先企業的購買力來釋放需要的未來技術以實現2050年去碳化的潛力，對此消息表示讚賞。該聯盟最初在於蘇格蘭舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上啟動，專注於鋼鐵、航運和航空等高排放行業，這些行業負責全球碳排放的近三分之一。SSAB與GE Vernova的合作是FMC成員成功交付商業化解決方案的首批現實案例之一。該聯盟的計劃負責人諾姆·布西丹（Noam Boussidan）表示，這一創新解決方案是工業去碳化的重要一步，並強調SSAB的成就展示了行業的轉型，而GE Vernova的採購領導力則加速了這一影響。

SSAB表示，這一創新進一步鞏固了該公司在可持續鋼材生產中的領導地位，提供了一種多用途的低排放解決方案，無論原材料來源如何。他們堅信，通過消除生產過程中的化石碳排放，該鋼材為努力實現淨零目標的製造商提供了一個可擴展的解決方案。這一發展不僅標誌著鋼鐵行業的一次重大進步，也表明了全球範圍內對於可持續能源和環保材料日益增長的需求，未來的鋼材生產將朝著更加環保和可持續的方向邁進。

