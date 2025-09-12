全球首款「作戰驗證」的 100kW 激光系統帶來「幾乎免費」的攔截方案

以色列的 Rafael Advanced Defense Systems 在倫敦的 DSEI 國防展上發佈了其最新的激光空中防禦技術。這款名為 Iron Beam 450 的高能激光武器系統旨在以快速和高效的方式應對現代空中威脅。該系統的目標是以精確的方式攔截火箭、炮彈、巡航導彈以及無人機群，Rafael 表示，Iron Beam 450 的攔截成本接近於零，並且能夠減少附帶損害的風險。這一系統專為陸地和海上任務而設計，且可以整合進多層次的空中和導彈防禦網絡中。

Rafael 表示，Iron Beam 450 代表了其定向能量產品組合的最新演變。這款系統不僅具備更遠的射程，還能提供更快的攔截速度，並建立了一個可持續的每次交戰成本模式。這一技術的誕生，無疑體現了現代科技在國防領域中的應用潛力，使得防禦措施更加高效和經濟。

Iron Beam 450 的名稱源於其 450 毫米的光圈，這比 Rafael 之前公佈的激光系統要大。該公司還生產了 Lite Beam，這是一款 10Kw 的車載激光系統，以及 Iron Beam-M，一款功率為 50Kw 的系統，光圈為 250 毫米。DSEI 展上還展出了海軍版本的 Iron Beam。Rafael 說，Iron Beam 450 使用多功能光束導向器，配備先進的光學技術和相干光束組合技術，這使得長距離跟踪、高精度和穩定目標成為可能。操作人員可通過安全的數據鏈遠程控制該系統。

作為高能激光武器，Iron Beam 能在幾秒鐘內通過將光束集中在來襲物體的關鍵點上進行攔截。該武器擁有 Rafael 所稱的“無限彈匣”，因為它不依賴於傳統彈藥。它可以快速轉移焦點以鎖定多個目標，包括無人機群，並以光速運作。該公司表示：“IRON BEAM 為地面部隊、敏感設施和民用人口中心提供保護。”該系統能中和多種威脅，包括火箭、炮彈和迫擊砲（RAM）以及無人機，並通過快速重新鎖定來應對攻擊的無人機群。

Iron Beam 450 的首次公開展示是在巴黎航展上，DSEI 則是該系統的首次亮相。該公司強調，高功率激光技術的進步正在改變國防的經濟學。Rafael 的首席執行官兼總裁 Yoav Tourgeman 表示：“在 DSEI 上推出 Iron Beam 450 展示了高功率激光技術的突破如何革新空中防禦，實現極低成本和高效率的攔截。”這一系統的推出恰逢全球軍事機構尋求更經濟的反無人機解決方案之際。使用價值數萬或數十萬美元的導彈來攔截可能只需幾百美元的無人機，顯然是不可持續的。像 Iron Beam 這樣的高能激光武器旨在縮小這一差距。

然而，在 DSEI 展上以色列公司的亮相卻是在一個政治緊張的時刻進行的。主辦方並沒有邀請以色列官員參加此次活動，以抗議以色列在加沙的軍事行動。雖然以色列國防部並未參加，但報導顯示，包括 Rafael 在內的 51 家以色列防務公司仍然出席。預計在倫敦的展會周圍將會有抗議活動。儘管面臨緊張局勢，該公司的信息仍然清晰。通過擴展其高能激光產品系列，Rafael 希望展示定向能量如何為國家軍隊和民用保護提供快速且具成本效益的防禦。

