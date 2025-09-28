全球首演的沉浸式魔術餐飲！「魔幻餐桌（The Magic Table）」超有驚喜

香港君悅酒店繼3D投影美食奇幻之旅：Le Petit Chef後，又有新驚喜！為大家帶來帶來「魔幻餐桌（The Magic Table）」全球首演，將高級餐飲與沉浸式魔術劇場結合，把餐桌化身為3D投影的故事舞台，讓大家在進餐之間也能走進一場奇幻冒險。









由The Clairvoyants主理 「魔幻餐桌」超有驚喜！

節目由世界級魔術組合The Clairvoyants主理，成員Thommy Ten與Amélie van Tass以心靈魔術見稱，多次登上《全美一叮》與拉斯維加斯舞台，吸引數百萬觀眾。 團隊累積超過500場國際演出經驗，將舞台魔術的精準節奏與餐飲氛圍融合，建立沉浸式敘事的獨特美學。

「魔幻餐桌」運用立體投影與近距離魔術表演，讓故事在盤碟之間展開，席間的每個互動都可能改寫走向，帶來專屬於當晚的唯一版本。 這場用餐同時也是向歷代魔術師致敬的舞台，餐序以五道菜鋪陳出魔術與廚藝的雙重層次，讓食客在驚喜與期待中循序漸進。









五道菜必食嫩滑生牛肉他他/黑松露點綴的香滑鵝肝/牛柳拼龍蝦

主打「THE GRAND ILLUSION」五道菜（每位$1,850），由嫩滑生牛肉他他開場，接續以波特酒凍與黑松露點綴的香滑鵝肝，並以胡桃南瓜配魚子醬和薯仔泡沫承接味譜，再以頂級牛柳拼龍蝦作主軸，最後以朱古力球配水煮蜜桃收結全席。









素食者可選「THE ENCHANTED GARDEN」菜單（每位$1,550），以紅菜頭他他與野菌蘑菇等改編同樣的味覺路徑，保留層次與驚喜， 6至12歲的小朋友則有「YOUNG MAGICIAN’S FEAST」小童菜單（每位$750）。





魔幻餐桌

表演語言：英文

演出時間：星期三至五 - (每天共兩場)第一輪：晚上6時至晚上8時；第二輪：晚上8時30分至晚上10時30分

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓