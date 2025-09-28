全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船首航至香港

【Now新聞台】全球第一艘甲醇雙燃料動力滾裝船首航至香港。

這艘以香港為名的「港榮」輪，總長近220米，闊超過37米，有超過9300個車位，可以運載私家車、巴士等不同類型的車輛，是全球最大載量汽車滾裝船之一，可以使用傳統燃油和甲醇兩種燃料；使用甲醇時可減少七成以上的溫室氣體排放，續航力達到三萬海里，達到國際海事組織的減排要求。

全國政協副主席梁振英、政務司司長陳國基出席首航儀式。陳國基在台上致辭提到會積極引領業界轉型，使用綠色船用燃料，正在徵詢業界意向，計劃將青衣南一塊用地發展綠色船用燃料貯存設施。

政務司司長陳國基：「香港特區將從提升綠色船用燃料加注服務的品質，加強與各地港口合作，提供合作平台，促進綠色船用燃料在香港交易，進一步完善香港的綠色船用燃料生態圈。」

