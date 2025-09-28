全球第一艘甲醇雙燃料動力滾裝船「港榮」輪首航。(中新社)

全球第一艘甲醇雙燃料動力滾裝船「港榮」輪首航。政務司長陳國基出席活動致辭表示，「港榮」以香港命名，懸掛香港特區區旗，以香港作為首航地點，對正在銳意發展綠色航運的香港，形容特別有意義。

「港榮」配備13層汽車裝載甲板

「港榮」輪由招商局投資和建造，是全球第一艘採用甲醇和傳統燃料互換的動力滾裝船，可減少七成以上溫室氣體排放；「港榮」配備13層汽車裝載甲板，可容納約9,300輛汽車，可裝卸汽車、巴士和重型機械等。

續推動綠色船用燃料在港交易

陳國基指，香港是其中一個具備生物柴油和液化天然氣加注能力的主要港口。由今年2至9月中，香港已經為遠洋輪加注超過13萬噸綠色船用燃料。新一份施政報告中，宣布進一步將香港打造成為綠色船用燃料加注中心，聚焦發展包括綠色甲醇等燃料，並繼續推動綠色船用燃料在香港交易，加快構建完善的綠色船用燃料生態圈。其中政府將會提出修改法例，為用作出航船隻燃料的甲醇提供免稅優惠；並正就青衣南一幅用地，徵求業界意向，發展綠色船用燃料貯存設施，提升香港燃料儲備能力，便利加注和交易。

招商局未來有5艘同類貨輪投入服務

招商輪船總經理王永新表示，港榮輪造價9,600萬美元，每年往返歐洲6個航次，約可運送近6萬輛車；而往返東南亞航線每年可運送近20萬輛，有利中國汽車加速出海、行業運力及形象提升。港榮輪首個航次由歐洲開始，將到達意大利、英國、荷蘭等港口。招商局透露，未來會有5艘同類型貨輪陸續投入服務。而選擇香港啟航，是希望為本港航運「加油」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船-港榮-輪首航-可載9300輛車/603841?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral