男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船「港榮」輪首航 可載9300輛車
全球第一艘甲醇雙燃料動力滾裝船「港榮」輪首航。政務司長陳國基出席活動致辭表示，「港榮」以香港命名，懸掛香港特區區旗，以香港作為首航地點，對正在銳意發展綠色航運的香港，形容特別有意義。
「港榮」配備13層汽車裝載甲板
「港榮」輪由招商局投資和建造，是全球第一艘採用甲醇和傳統燃料互換的動力滾裝船，可減少七成以上溫室氣體排放；「港榮」配備13層汽車裝載甲板，可容納約9,300輛汽車，可裝卸汽車、巴士和重型機械等。
續推動綠色船用燃料在港交易
陳國基指，香港是其中一個具備生物柴油和液化天然氣加注能力的主要港口。由今年2至9月中，香港已經為遠洋輪加注超過13萬噸綠色船用燃料。新一份施政報告中，宣布進一步將香港打造成為綠色船用燃料加注中心，聚焦發展包括綠色甲醇等燃料，並繼續推動綠色船用燃料在香港交易，加快構建完善的綠色船用燃料生態圈。其中政府將會提出修改法例，為用作出航船隻燃料的甲醇提供免稅優惠；並正就青衣南一幅用地，徵求業界意向，發展綠色船用燃料貯存設施，提升香港燃料儲備能力，便利加注和交易。
招商局未來有5艘同類貨輪投入服務
招商輪船總經理王永新表示，港榮輪造價9,600萬美元，每年往返歐洲6個航次，約可運送近6萬輛車；而往返東南亞航線每年可運送近20萬輛，有利中國汽車加速出海、行業運力及形象提升。港榮輪首個航次由歐洲開始，將到達意大利、英國、荷蘭等港口。招商局透露，未來會有5艘同類型貨輪陸續投入服務。而選擇香港啟航，是希望為本港航運「加油」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船-港榮-輪首航-可載9300輛車/603841?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 14 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
樺加沙風暴進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
樺加沙襲港，本土研究社風災地圖揭屯門塌樹、將軍澳南臨海屋苑受創，「海景物業」或不再只有溢價，買家需考慮風險折讓。Yahoo 地產 ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 17 小時前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 16 小時前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 8 小時前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 20 小時前
長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙
位於土瓜灣的8度海逸酒店在KKday推出自助晚餐及假日自助午餐半價優惠，人均低至$244，長者人均$224起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、蒸小龍包、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、芒果拿破崙等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？Yahoo Food ・ 16 小時前
【UNIQLO】20周年慶首彈 第一周人氣新品首次優惠（即日起至09/10）
Uniqlo20周年慶第一周優惠帶嚟今年最 Hit 時尚好物嘅首次限定優惠，包括拉鏈短身外套 、JWA直腳牛仔褲，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前