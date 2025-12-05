宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
全球高端廚電品牌 FOTILE 方太正式進駐香港
投入百萬啟動「智煥香廚百萬基金計劃」 全方位解決港式廚房煩惱
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月5日 - 全球知名高端廚房電器品牌 FOTILE 方太今日宣佈正式進駐香港。為慶祝品牌登陸本地社區，FOTILE 同步啟動首個大型活動「FOTILE智煥香廚百萬基金計劃」，將投入總值港幣一百萬元的基金，協助香港家庭解決因空間狹小、油煙困擾而衍生的廚房難題，致力為港人打造集智能、美觀與實用於一身的理想烹飪空間。
洞察香港居住環境 直擊「納米廚房」問題
香港寸金尺土，廚房空間普遍狹小。根據 FOTILE方太 2025 年對 1,200 個香港家庭的調查顯示，有 78% 受訪者認為廚房油煙嚴重影響生活品質，而超過 65% 家庭因空間不足而難以改善廚房動線。許多香港家庭正面臨收納不足、油煙瀰漫、功能混亂及清潔困難等「港式廚房煩惱」。這不僅降低了烹飪效率，更影響家庭成員的健康與生活品質。
FOTILE 香港市場負責人表示：「我們相信，廚房是一個家庭的核心，也是情感交流的樞紐。它不應只是一個充滿挑戰的勞動空間，更應是帶來樂趣的地方。FOTILE 進駐香港不僅帶來高品質產品，更希望透過『智煥香廚百萬基金計劃』，將『幸福廚房』的理念帶給香港家庭，將煩惱轉化為生活亮點。」
啟動百萬基金計劃 實現理想廚房
為展示理想廚房的可能性，FOTILE特別發佈了一段真實家庭的廚房改造片段。片中記錄了鍾太一家如何將一個問題重重的傳統廚房，蛻變成現代化智能廚房的過程，引發大眾對 「#香港廚房煩惱」 的共鳴，以及對 「#實現理想廚房」 的憧憬。
由即日起至 2026年1月31日，所有香港居民均可透過 FOTILE 方太香港官方網站參與「智煥香廚百萬基金計劃」。申請者只需分享面臨的廚房困境及對理想廚房的構想，即有機會獲得基金資助。FOTILE 專業團隊將為獲選家庭提供從方案設計、產品配對到安裝的一站式服務。
FOTILE 正式進駐香港 多款旗艦產品同步抵港
成立於1996年的 FOTILE 方太，足跡遍及全球60多個國家，包括美國、加拿大、新西蘭及澳洲等地，憑藉其卓越產品性能、創新設計與可靠品質，屢獲Red Dot紅點大獎 及 iF設計大獎等國際榮譽。品牌堅持每年投入大量資源於科技研發，擁有多項行業領先的核心專利技術。
FOTILE 方太將香港視為全球高端廚房電器的核心市場之一，於2025年正式設立本地團隊，並計劃於來年開設旗艦展示中心，提供體驗式廚房、蒸焗爐烹飪示範及售後支援，全面提升香港用戶的使用體驗。而為了配合品牌進駐，FOTILE 方太為香港市場引入了一系列針對高密度居住環境的旗艦產品：
強勁吸力，靜享烹飪
針對開放式或通風不良的廚房，引入 ZMG9057-Y 智能抽油煙機 及 EMG9008強效節能抽油煙機，還有專為小戶型廚房設計的60厘米EMG6018抽油煙機，產品尺寸覆蓋60-90厘米，滿足不同家庭需求。產品搭載專利靜音科技與強勁吸力，能瞬間排走油煙，確保室內空氣清新。
智慧控溫，一機多能
HZK-TS1 嵌入式蒸焗爐 (42L) 專為緊湊空間設計。結合蒸、焗、氣炸及風乾於一身，並採用智慧溫控技術，精準控制温濕度，讓家庭煮食媲美大師級水準。同時，也有大容量HZK72-H1(72L)可供選擇。
洗滌革命，守護健康
SD2F-P6 鋅盤洗碗碟機。這款創新產品完美結合了鋅盤、洗碗碟機及蔬果淨化機功能，其高能氣泡洗技術能有效去除餐具油污及高達90%以上的蔬果農藥殘留，是香港小廚房的慳位恩物。
報名參與「智煥香廚百萬基金計劃」
如果你也想改造智慧廚房，或者升級智能廚電，可立即官網報名參與：
關於 FOTILE方太
FOTILE方太是全球知名的高端廚房電器品牌，始終專注於嵌入式爐具、抽油煙機、洗碗機等廚房電器的研發與製造。憑藉卓越的產品力與「為偉大廚房而生」的品牌理念，FOTILE致力於為全球家庭提供領先的廚房解決方案，創造更加美好的家居生活。
