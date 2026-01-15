2025全球最昂貴城市排行榜出爐，新加坡再次奪冠，台北名次揭曉！

現代人對於生活品質的追求不只是買車買房，更重視在日常享受精緻、高端的生活方式。瑞士私人銀行巨頭瑞士寶盛（Julius Baer）近日公布《2025 全球財富與生活指數報告》，分析全球 25 座城市的生活成本與高端消費趨勢。從蟬聯冠軍的新加坡，到大幅上升的倫敦與穩居亞洲前列的台北，這份榜單不僅反映了城市間的經濟實力，也能看出全球的消費趨勢。

2025 全球最昂貴城市排行榜：新加坡連三年奪冠

新加坡連續第三年拿下全球生活成本最高城市第一名 source：Pexels

新加坡連續第三年拿下全球生活成本最高城市第一名，主要是因為其在高端消費項目上的價格全面領先全球，根據瑞士寶盛報告，新加坡在汽車、精品女包、女士鞋類、私立教育、房地產與醫療保健等項目的價格都名列前茅，像是新加坡對進口奢侈品也課以高額稅費，以及車輛擁有權成本極高，導致在這裡購車的費用成為全球最貴之一。再加上新加坡在疫情後經濟快速復甦，吸引大量投資客與企業進駐，推高整體需求與服務價格，使其成為全球高端生活成本最高的城市。也顯示出新加坡已從「宜居城市」轉型為全球富豪都愛的理想居所。

2025 全球最昂貴城市排行榜：倫敦位居第二名

倫敦從去年的第三名擠下香港得到榜單中的亞軍，主要原因是其高昂的高端商品與服務價格 source：Natural History Museum

倫敦從去年的第三名擠下香港得到榜單中的亞軍，主要原因是其高昂的高端商品與服務價格，尤其是在奢侈品、私人教育、房地產與生活娛樂等方面。報告指出，倫敦在男士西裝、酒類、精品手錶與商務艙機票的平均價格上，幾乎都處於全球最高水準。除此之外，英鎊升值與當地通膨也推升整體生活成本，加上倫敦作為全球金融與文化中心，一直以來也都吸引大量高資產人士前往定居或置產，都使得在該地生活的成本大幅攀升。

2025 全球最昂貴城市排行榜：香港奪下第三名

去年拿下亞軍的香港今年小小下滑一個名次位居第三名 source：Pexels

去年拿下亞軍的香港今年小小下滑一個名次位居第三名，報告顯示雖然香港整體物價較去年微幅下跌（–0.8%），但律師費、汽車與房地產等高端服務與商品仍屬全球最昂貴之一，香港作為亞洲重要金融中心香港作為，低稅制、穩健金融環境，加上對奢侈品與專業服務的強勁需求，使其持續吸引高資產人士入住，即使部分項目如飯店與科技產品價格略降，整體生活成本依然居高不下。

2025 全球最昂貴城市排行榜：台北位居第 12 名

榜單中的第四到第十名則依序為摩納哥、瑞士蘇黎世、中國上海、阿拉伯聯合大公國杜拜、美國紐約、法國巴黎以及義大利米蘭。其他大家關注的還有泰國曼谷排名第 11、日本東京排名第 15，至於台灣台北呢？則是擠進第 12 名，主要是不論是精品時尚、國際教育、或高級醫療價格都逐年攀升，在國際財富流動、投資移民熱潮持續推升下，也有越來越多高資產人士選擇投資台北，在人工、餐飲、教育與醫療等需求提高的狀態下價格也跟著攀升，進一步推升生活成本，值得一提的是，與其他貨幣劇烈波動的亞洲城市不同，台幣相對穩定，因此也讓台北排名保持在穩定位置。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

