宏福苑五級火｜情緒支援熱線
去旅行小心變水魚！全球旅遊詐騙最嚴重國家Top 5：埃及駱駝黨、印度假官員、法國戒指騙局等
計劃好的旅程，儲錢買好的機票訂好酒店，滿心期待的開心之旅，誰知一落機就變成「行走提款機」？近年，針對遊客的旅遊詐騙事件有增無減，手法更是層出不窮，從街頭「友好」搭訕到天價餐單，令人防不勝防。專業旅遊網站《Travel Off Path》根據最新數據，點名五個全球旅客「中伏」率最高的國家及城市（5 Countries Are Scamming Tourists The Most）。這些地方雖然擁有世界級景點，卻同時隱藏著專門對付外地人的騙徒。想玩得盡興又安全？請熟讀這份「避雷」名單，免得成為別人的「水魚」。
五大「搵笨」聖地
根據美國旅遊網站《Travel Off Path》於2025年11月發表的詳細報告，這份名單綜合了過去一年來自全球遊客的真實投訴、各國政府發出的旅遊警告，以及保險公司的賠償數據。報告特別指出，上榜國家並非整體治安差劣，而是針對遊客的詐騙活動特別猖獗。埃及高踞榜首，巴黎、印度、土耳其伊斯坦堡和泰國緊隨其後。這五個地方的共通點是遊客數量龐大，每年接待數以千萬計旅客，騙徒視遊客為「移動ATM」，發展出一套套精密的詐騙系統。報告更形容，這些地方的騙案已經形成產業鏈，從機場到酒店，從景點到餐廳，處處設下陷阱等待獵物上鉤。
最常詐騙遊客國家 1. 埃及：騎駱駝變勒索遊戲
埃及被《Travel Off Path》評為「全球頭號遊客詐騙國」絕非浪得虛名。金字塔區的「駱駝人質」騙局最為經典：小販以超低價（例如10美元）招攬遊客騎駱駝拍照，一旦遊客騎上駱駝或走到沙漠中央，駱駝伕就拒絕讓你下來，除非支付50至100美元「小費」。另一招是「免費禮物陷阱」，小販會將飾物或莎草畫強塞到遊客手中，聲稱是「帶來好運的禮物」，一旦你接觸到物品，他們立即索取高價，拒絕付款就會大吵大鬧引來同黨圍堵。開羅機場到市區的路上，司機經常帶遊客繞路或聲稱酒店關門，轉介到收取佣金的黑店。
最常詐騙遊客國家 2. 法國巴黎：鐵塔下的騙局
巴黎作為全球最多遊客到訪的城市之一，騙徒手法比其他地方更加精密及團隊化。聖心教堂的「友誼手繩」騙案最為知名：幾名男子會快速攔截遊客，聲稱要送上代表友誼的手繩，趁你不注意迅速綁在手腕上，然後索取20歐元。艾菲爾鐵塔附近的「金戒指」騙局同樣防不勝防：騙徒會在你面前「撿起」一隻金戒指（實際是廉價銅製品），假裝要送給你當幸運符，然後以需要買午餐為由索取金錢。地鐵站常見的假慈善簽名活動，表面上是為聾啞人士籌款，實際上是趁你簽名時偷竊財物。這些騙徒通常以小組形式行動，一人負責分散注意力，其他人落手偷竊。
最常詐騙遊客國家 3. 印度：假官員假辦事處防不勝防
印度的騙案特點是涉及「官方人員」，令遊客更難分辨真假。最常見的是「假政府旅遊辦事處」騙局：的士或篤篤（Tuk-tuk）車司機會在中途停車，謊稱你預訂的酒店已關閉、道路因示威封閉，或訂房記錄有問題，然後載你到假冒的「政府旅遊辦事處」。辦事處內會有穿著正式的「職員」向你推銷全新的高價行程。火車站的假售票處同樣猖獗，騙徒會在正規售票處附近開設山寨版，向遊客售賣假車票或收取高額手續費。德里機場（Indira Gandhi International Airport）和孟買機場（Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport）外，經常有人冒充酒店職員，聲稱來接你但實際上是要帶你到黑店。整個詐騙網絡環環相扣，從司機到假官員都是同一集團成員。
最常詐騙遊客國家 4. 土耳期伊斯坦堡：一杯酒變天價帳單
土耳其人的熱情好客非常出名，但在伊斯坦堡的旅遊區，這份「友善」可能暗藏危機。最惡名昭彰的是「酒吧敲詐」：一個會說流利英語、衣著得體的當地人會主動接近獨行遊客，閒聊後建議到某間酒吧喝酒。喝了兩三杯後，帳單來到竟然要價數百歐元。如果拒絕付款，立即有彪形大漢出現「護送」你到提款機取錢。的士詐騙同樣普遍，司機會在收錢時偷換鈔票（聲稱你給的是50里拉而非500里拉），或者堅持不使用咪錶。藍色清真寺（Sultan Ahmed Mosque）和大巴扎市集（Grand Bazaar）附近，經常有人聲稱是學生想練習英文，最後帶你到地氈店或珠寶店購物。
最常詐騙遊客國家 5. 泰國：篤篤車與水上活動的交通陷阱
泰國的騙案主要集中在交通工具和水上活動。布吉的「水上電單車黑幫」最令人頭痛：租用一小時水上電單車後歸還時，店家會指著船身原本已存在的花痕，要求賠償1,000美元維修費。如果不付錢，他們會叫來「警察」（通常是同謀）威脅要拘捕你。曼谷的篤篤車司機經常使用「大皇宮關門」騙局：在寺廟附近等候的司機會謊稱景點因「佛教節日」或「清潔」而關閉，然後載你到收取回佣的寶石店或服飾店。芭堤雅的「乒乓球表演」騙局同樣出名，入場費看似便宜，但離開時會被收取天價「服務費」。即使是按摩店都可能有陷阱，標價200泰銖的按摩，完成後可能變成2,000泰銖。
