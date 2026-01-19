曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
醒來就被美醒！全球5間神級日出飯店，鬧鐘再早都願意起床！
有些旅行的價值，不在行程有多滿，而在清晨睜開眼的那一刻。當第一道陽光越過山巒、海岸或沙漠地平線，世界彷彿被重新喚醒，而你正站在最好的位置。本篇精選五間被譽為「神級日出飯店」的夢幻住宿，從峇里島火山與梯田交織的海岸線、越南靜謐的崖頂灣岸，到雪梨港灣的城市剪影、杜拜沙漠的遼闊晨光，每一處都以獨特地景與季節優勢，成就難以複製的日出時刻。
神級日出飯店推薦1.峇里島．安縵丘瀾
安縵丘瀾依偎在阿貢山腳下，佔據龍目海峽一段令人驚嘆的海岸線。三層無邊泳池如瀑布般層疊而下，復刻印尼傳統稻田之美。雖然11月至翌年3月是峇里島雨季，卻也是淡季，熱門景點無需排隊，早晨與中午多半陽光普照，午後偶有短暫陣雨。
神級日出飯店推薦2.寧順．安縵諾怡
安縵諾怡棲身於越南永熙灣海岸，依偎在主山國家公園的蔥翠懷抱中。冬季（12月至2月）平均氣溫約24.9至25.5°C，雖是雨量較多的季節，但溫度舒適宜人，適合參觀室內景點、品嚐當地美食。據崖頂而立的餐廳與泳池，是觀賞日出的絕佳位置。
神級日出飯店推薦3.雪梨．柏悅酒店
位於岩石區的雪梨柏悅酒店，坐落於歌劇院和海港大橋之間。12月的雪梨正值夏季，清晨時分氣溫舒爽，從房間即可欣賞日出時分歌劇院的剪影，城市在晨光中逐漸甦醒的景象。
神級日出飯店推薦4.杜拜．阿瑪哈沙漠度假酒店
阿瑪哈度假酒店座落於杜拜沙漠保護區，冬季（12月至2月）是當地旅遊旺季，平均氣溫介於14至26°C之間，非常適合戶外活動。
神級日出飯店推薦5.峇里島．卓美亞酒店
卓美亞酒店坐落於烏魯瓦圖壯麗的海岸線上，融合印尼傳統建築美學與現代奢華設計。獨棟別墅配有私人泳池與寬敞庭院，提供極致私密的住宿體驗。當夕陽緩緩沒入印度洋，天際線染上層層金紅，這份靜謐而優雅的時刻，是為一天畫下完美句點的最佳方式。
