全球十大昂貴米其林餐廳揭曉！最貴在東京，每餐高達2130美元、得脫鞋坐地板。

根據《Chef's Pencil》的最新排名，東京銀座的米其林一星餐廳「銀座北福」（Ginza Kitafuku）以每人2130美元的價格，榮登全球最昂貴米其林餐廳榜首。主打日本皇室愛用的松葉蟹料理，客人不僅能享用頂級饗宴，還需脫鞋、席地而坐，體驗傳統用餐方式。這家高級海鮮餐廳以現場處理活體松葉蟹聞名，廚師在客人面前迅速烹調，為饕客帶來震撼體驗。雖有些人不適應，餐廳仍提供獨立房間供選擇。對預算有限者，「銀座北福」也推出價格相對親民的紅皇帝蟹套餐，每位約258美元，同樣附帶現場料理秀。YouTuber對此盛讚為「最不可思議的美食體驗之一」。

《Chef's Pencil》的統計顯示，2024年全球十大最昂貴的米其林餐廳中，亞洲佔據榜首兩席。第2名是上海的米其林三星餐廳「Ultraviolet by Paul Pairet」，每人餐費1230美（約新台幣4萬元），以其結合視覺科技與多感官用餐體驗聞名。

第3名為美國紐約「魚子醬俄羅斯」（Caviar Russe），主打以魚子醬為核心的11道料理，每人費用975美元，被《富比世》形容為「奢華至極的美食漫遊」。第4名則是紐約的壽司名店「Masa」，由高山雅司親自掌舵，頂級食材如松露與奧賽特拉魚子醬成為吸引全球饕客的亮點。

東京另一家米其林三星餐廳「麻布門脇」（Azabu Kadowaki）位列第5，雖座位有限，但受匯率影響，對外國遊客而言費用更具吸引力。其餘榜單上還包括舊金山的「Quince」、巴黎的「Guy Savoy」和哥本哈根的「Alchemist」，展現全球米其林餐飲的奢華巔峰。