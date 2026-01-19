關注

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾

2025全球十大最乾淨城市：新加坡蟬聯冠軍，日本「這裡」拿下第三

由美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》評選的「全球最乾淨城市」，每一年都會針對全球主要旅遊熱點，進行整潔評估，包括：垃圾管理實踐、公共清潔認知，以及人均垃圾產生量，為每一座城市整理出「街道清潔度分數」。今年，新加坡再度蟬聯冠軍，被評為「世界上最乾淨的城市」，緊追在後的是，瑞士的蘇黎世（Zurich），而日本這座「都市」拿下第三名。

新加坡獲得第一名

第一名，由「獅城」新加坡拿下，再度蟬聯冠軍。 Source: isaac.／unsplash
第一名，由「獅城」新加坡拿下，再度蟬聯冠軍。 Source: isaac.／unsplash

第一名，由「獅城」新加坡拿下，再度蟬聯冠軍。《Travel + Leisure》指出，新加坡被評為世界上最乾淨城市的原因，包括：居民對垃圾處理的不滿度極低，以及人均每年產生的垃圾量相對較少，「新加坡嚴格執行清潔法律，並結合先進的垃圾管理技術，營造出明顯乾淨的公共空間。此外，居民從小養成維護環境的教育，政府也嚴格執行亂丟垃圾的高額罰款。」

居民從小養成維護環境的教育，政府也嚴格執行亂丟垃圾的高額罰款。 Source: Zhu Hongzhi／unsplash
居民從小養成維護環境的教育，政府也嚴格執行亂丟垃圾的高額罰款。 Source: Zhu Hongzhi／unsplash

瑞士蘇黎世第二名

第二名,由瑞士的蘇黎世拿下。 Source: Henrique Ferreira／unsplash
第二名，由瑞士的蘇黎世拿下。 Source: Henrique Ferreira／unsplash

第二名，由瑞士的蘇黎世拿下。這裡的「精準」不僅體現在鐘錶上，連公共空間更是一塵不染。這座城市積極地參與日常的垃圾收集和街道清潔工作，確保城市公共區域的衛生。此外，市民對維護城市清潔也有很高的意識和參與度。有趣的是，這座城市更引進「乾淨城市指數」系統，可以監控城市中的垃圾情況。即使是細小如紙屑與口香糖，也不容忽視。

有趣的是，這座城市更引進「乾淨城市指數」系統，可以監控城市中的垃圾情況。 Source: Artiom Vallat／unsplash
有趣的是，這座城市更引進「乾淨城市指數」系統，可以監控城市中的垃圾情況。 Source: Artiom Vallat／unsplash

日本東京拿下第三

第三名，由日本東京拿下，主要原因在於，日本人的公共意識和衛生習慣良好 Source: Yu Kato／unsplash
第三名，由日本東京拿下，主要原因在於，日本人的公共意識和衛生習慣良好 Source: Yu Kato／unsplash

第三名，由日本東京拿下，主要原因在於，日本人的公共意識和衛生習慣良好，居民都會主動地維護公共場所的整潔。未來科技與環保意識成為入榜關鍵，這座城市的環境政策和基礎設施不僅扮演至關重要的角色，並配合科技整合的人工智慧清潔系統。從小到大的教育理念，使居民養成不對環境造成負面影響的習慣。街道甚至很少看見「垃圾桶」，養成把垃圾帶回家的習慣。

從小到大的教育理念，使居民養成不對環境造成負面影響的習慣。 Source: Ryoji Iwata／unsplash
從小到大的教育理念，使居民養成不對環境造成負面影響的習慣。 Source: Ryoji Iwata／unsplash

歐洲多座城市入榜

這份榜單中，有許多歐洲城市入選。 Source: Tapio Haaja／unsplash
這份榜單中，有許多歐洲城市入選。 Source: Tapio Haaja／unsplash

值得注意的是，這份榜單中，有許多歐洲城市入選。丹麥的哥本哈根入選第四名，芬蘭的赫爾辛基（Helsinki）入選第五名，冰島的雷克雅維克（Reykjavík）拿下第六名，德國的慕尼黑獲得第八名，奧地利的維也納擠進前十。這些城市將永續發展視為很重要的一部分，展現出清潔不僅是環保目標，更是一種文化標誌。

丹麥的哥本哈根入選第四名，芬蘭的赫爾辛基（Helsinki）入選第五名 Source: Tom Podmore／unsplash
丹麥的哥本哈根入選第四名，芬蘭的赫爾辛基（Helsinki）入選第五名 Source: Tom Podmore／unsplash

2025 全球十大最乾淨城市

1. 新加坡

2. 蘇黎世，瑞士

3. 東京，日本

4. 哥本哈根，丹麥

5. 赫爾辛基，芬蘭

6. 雷克雅維克，冰島

7. 威靈頓，紐西蘭

8. 慕尼黑，德國

9. 卡加利，加拿大

10. 維也納，奧地利

本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!

