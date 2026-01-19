曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
2025全球十大最乾淨城市：新加坡蟬聯冠軍，日本「這裡」拿下第三
由美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》評選的「全球最乾淨城市」，每一年都會針對全球主要旅遊熱點，進行整潔評估，包括：垃圾管理實踐、公共清潔認知，以及人均垃圾產生量，為每一座城市整理出「街道清潔度分數」。今年，新加坡再度蟬聯冠軍，被評為「世界上最乾淨的城市」，緊追在後的是，瑞士的蘇黎世（Zurich），而日本這座「都市」拿下第三名。
新加坡獲得第一名
第一名，由「獅城」新加坡拿下，再度蟬聯冠軍。《Travel + Leisure》指出，新加坡被評為世界上最乾淨城市的原因，包括：居民對垃圾處理的不滿度極低，以及人均每年產生的垃圾量相對較少，「新加坡嚴格執行清潔法律，並結合先進的垃圾管理技術，營造出明顯乾淨的公共空間。此外，居民從小養成維護環境的教育，政府也嚴格執行亂丟垃圾的高額罰款。」
瑞士蘇黎世第二名
第二名，由瑞士的蘇黎世拿下。這裡的「精準」不僅體現在鐘錶上，連公共空間更是一塵不染。這座城市積極地參與日常的垃圾收集和街道清潔工作，確保城市公共區域的衛生。此外，市民對維護城市清潔也有很高的意識和參與度。有趣的是，這座城市更引進「乾淨城市指數」系統，可以監控城市中的垃圾情況。即使是細小如紙屑與口香糖，也不容忽視。
日本東京拿下第三
第三名，由日本東京拿下，主要原因在於，日本人的公共意識和衛生習慣良好，居民都會主動地維護公共場所的整潔。未來科技與環保意識成為入榜關鍵，這座城市的環境政策和基礎設施不僅扮演至關重要的角色，並配合科技整合的人工智慧清潔系統。從小到大的教育理念，使居民養成不對環境造成負面影響的習慣。街道甚至很少看見「垃圾桶」，養成把垃圾帶回家的習慣。
歐洲多座城市入榜
值得注意的是，這份榜單中，有許多歐洲城市入選。丹麥的哥本哈根入選第四名，芬蘭的赫爾辛基（Helsinki）入選第五名，冰島的雷克雅維克（Reykjavík）拿下第六名，德國的慕尼黑獲得第八名，奧地利的維也納擠進前十。這些城市將永續發展視為很重要的一部分，展現出清潔不僅是環保目標，更是一種文化標誌。
2025 全球十大最乾淨城市
1. 新加坡
2. 蘇黎世，瑞士
3. 東京，日本
4. 哥本哈根，丹麥
5. 赫爾辛基，芬蘭
6. 雷克雅維克，冰島
7. 威靈頓，紐西蘭
8. 慕尼黑，德國
9. 卡加利，加拿大
10. 維也納，奧地利
