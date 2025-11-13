2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜

關注

固有概念，以為世界最佳酒店定必落在巴黎、紐約或倫敦，但今年的冠軍卻來自香港。由《The World’s 50 Best Hotels》公布的2025年度全球酒店排行榜中，位於尖沙咀海濱的瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）榮登榜首，成為全球最頂尖的奢華住宿之選。榜上還有合共20間亞洲酒店入選，大家不用出遠門，都可以享受世界級的酒店體驗。

今年《The World’s 50 Best Hotels》揭曉，共有20家亞洲酒店入選，香港、曼谷、新加坡、東京等城市均有酒店上榜。（官方圖片）

3間香港酒店打入全球最佳五十酒店

今年的榜單由全球酒店界權威網站《The World’s 50 Best Hotels》揭曉，亞洲地區表現亮眼，共有20家酒店入選，曼谷、新加坡、東京等城市均有酒店上榜。而香港則交出最亮麗的成績單，共有三間酒店打入前50名，第1位的瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）外，還有排名第10位的奕居（The Upper House），文華東方酒店則位列第41位。

瑰麗酒店奪冠 海濱地段盡覽天際線

位於尖沙咀海濱的瑰麗酒店，憑藉其絕佳地理位置與卓越設計，成功奪得全球第一的殊榮。酒店高踞尖沙咀海傍，住客可從房間飽覽維港景致與九龍群峰，盡享香港天際線的壯麗風光，設計融合東西方美學，客房空間寬敞，館內設有11間餐廳與酒吧，還有靜心療癒哲學的Asaya健康中心。

香港瑰麗酒店

價錢：$5,933起，人均$2,966.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂

廣告
第1名Rosewood Hong Kong香港（官方圖片）

奢華旅行文化重心 正悄悄移向亞洲

《The World’s 50 Best Hotels》負責人Emma Sleight指出：「Rosewood的奪冠，是亞洲旅宿成熟度的象徵，也標誌著奢華旅行的文化重心，正從歐美移向亞洲。」在城市排名方面，東京與倫敦各有4間酒店入選，成為最多酒店上榜的城市。曼谷則有Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River（第2位）、Capella Bangkok（第3位）和Mandarin Oriental Bangkok（第7位）三強全數進入前十。東京更以四家上榜酒店的成績，包含Bulgari Tokyo（第15位）、Aman Tokyo（第25位）、Janu Tokyo（第37位） 與 The Tokyo Edition Toranomon（第45位）。

第2名Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River曼谷（官方圖片）
第3名Capella Bangkok曼谷（官方圖片）
第7名Mandarin Oriental Bangkok曼谷（官方圖片）
第10名Upper House Hong Kong香港（官方圖片）
第15名Bulgari Tokyo日本東京（官方圖片）
第25名Aman Tokyo日本東京（官方圖片）
第37名Janu Tokyo日本東京（官方圖片）
第41名Mandarin Oriental Hong Kong 香港（官方圖片）
第45名The Tokyo Edition Toranomon日本東京（官方圖片）
第46名Hotel The Mitsui日本京都（官方圖片）

The World’s 50 Best Hotels

網址：按這裡

