黑色星期五優惠大合集！
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
固有概念，以為世界最佳酒店定必落在巴黎、紐約或倫敦，但今年的冠軍卻來自香港。由《The World’s 50 Best Hotels》公布的2025年度全球酒店排行榜中，位於尖沙咀海濱的瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）榮登榜首，成為全球最頂尖的奢華住宿之選。榜上還有合共20間亞洲酒店入選，大家不用出遠門，都可以享受世界級的酒店體驗。
3間香港酒店打入全球最佳五十酒店
今年的榜單由全球酒店界權威網站《The World’s 50 Best Hotels》揭曉，亞洲地區表現亮眼，共有20家酒店入選，曼谷、新加坡、東京等城市均有酒店上榜。而香港則交出最亮麗的成績單，共有三間酒店打入前50名，第1位的瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）外，還有排名第10位的奕居（The Upper House），文華東方酒店則位列第41位。
瑰麗酒店奪冠 海濱地段盡覽天際線
位於尖沙咀海濱的瑰麗酒店，憑藉其絕佳地理位置與卓越設計，成功奪得全球第一的殊榮。酒店高踞尖沙咀海傍，住客可從房間飽覽維港景致與九龍群峰，盡享香港天際線的壯麗風光，設計融合東西方美學，客房空間寬敞，館內設有11間餐廳與酒吧，還有靜心療癒哲學的Asaya健康中心。
香港瑰麗酒店
價錢：$5,933起，人均$2,966.5起
按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂
奢華旅行文化重心 正悄悄移向亞洲
《The World’s 50 Best Hotels》負責人Emma Sleight指出：「Rosewood的奪冠，是亞洲旅宿成熟度的象徵，也標誌著奢華旅行的文化重心，正從歐美移向亞洲。」在城市排名方面，東京與倫敦各有4間酒店入選，成為最多酒店上榜的城市。曼谷則有Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River（第2位）、Capella Bangkok（第3位）和Mandarin Oriental Bangkok（第7位）三強全數進入前十。東京更以四家上榜酒店的成績，包含Bulgari Tokyo（第15位）、Aman Tokyo（第25位）、Janu Tokyo（第37位） 與 The Tokyo Edition Toranomon（第45位）。
The World’s 50 Best Hotels
網址：按這裡
更多相關文章：
2024全球最佳50酒店排行榜出爐！亞洲酒店佔19間 冠軍寶座由曼谷Capella奪得、香港這間酒店躋身三甲
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、KKday旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
雙11優惠2025｜廣州融創花間堂·悅雪酒店4折優惠！取優惠碼再享88折、人均$293起！包入住高級城景房+自助早餐+融創樂園門票
廣州酒店優惠｜廣州融創施柏閣酒店人均$293！星期六日/除夕不加價 包早餐、融創樂園門票｜KKday雙11優惠2025
香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
廣州長隆酒店優惠買2送2，人均低至$187.8！暢玩3大樂園、送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025
珠海酒店雙11優惠2025｜珠海橫琴悅椿酒店人均$215.8！700呎大房/獨棟雙層別墅 聖誕節連住2晚不加價
日本星野OMO酒店優惠｜星野OMO京都/小樽酒店人均$111｜雙11優惠2025
深圳酒店雙11優惠2025｜17間深圳酒店優惠低至半價、人均$214.2起！鄰近多個新景點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟/哈利波特禁忌森林
其他人也在看
美與4拉美國家簽貿易協議 香蕉咖啡和牛肉可望降價
（法新社華盛頓13日電） 白宮今天宣布與阿根廷、瓜地馬拉、厄瓜多及薩爾瓦多達成貿易協議，成為美國總統川普在全球大幅加徵關稅以來最新達成的貿易協議。美國政府高層對記者表示：「我們相信這些協議將有助於實現貿易平衡、互惠，長期以來將降低赤字。」法新社 ・ 23 小時前
澳洲平機票優惠｜悉尼Qantas來回機票連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
你沒有睇錯，Qantas直飛悉尼來回機票連稅只要$2,999！幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月11日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,333起，對比優惠價$2,999相等於41折優惠，非常抵買！如想今年聖誕、除夕倒數有點新意，Sydney絕對是好選擇，可以快人一步迎接2026年～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
俄國擊落烏克蘭無機 官員：殘骸掉落電廠制運作受擾
（法新社莫斯科14日電） 俄羅斯官員今天表示，昨天該國防空系統順利攔截烏克蘭無人機，不過無人機殘骸掉落在一座核電廠，導致電廠營運受擾、一度減產。俄羅斯國營核子企業（Rosatom）執行長李卡契夫（Alexei Likhachev）在記者會中表示：「約有8架無人機無疑朝新沃羅涅日（Novovoronezh）核電廠飛來。」法新社 ・ 10 小時前
遭批恐助長毒梟 哥國總統撤回停止與美共享情報命令
（法新社波哥大13日電） 哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）今天撤回先前威脅終止與美國長達數十年的情報合作，此舉先前被哥國前情報首長批評為「難以置信」與「荒謬」。裴卓之後接見新任警官時表示，只要「美方承諾不將情報用於違反人權條約的行動」，哥倫比亞仍會與美國共享情報。法新社 ・ 19 小時前
美喬治亞工廠拘留事件 部分韓國勞工已返美
（法新社首爾14日電） 位於美國喬治亞州的工廠在今年9月有300多名韓國籍勞工遭到拘留，隨後獲釋返韓。根據韓聯社報導，喬治亞東南部聯合韓裔會會長林泰煥（音譯）接受電話訪問時表示，親眼看到9月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留的韓國籍勞工當中，有3人於上個月持B1（短期商務）簽證重新入境美國。法新社 ・ 11 小時前
車企出車試爬天門山 滑下天梯台階撞護欄
【on.cc東網專訊】內地汽車品牌奇瑞汽車周三（12日）派出旗下一輛新車「風雲X3L」，在湖南省張家界市天門山景區測試攀爬999級天梯，結果後退滑行，更撞斷部分護欄。該車企周四（14日）發致歉聲明表示深表歉意，並承諾將全力修復並承擔賠償責任，做好所有善後工作。on.cc 東網 ・ 20 小時前
俄國轟炸基輔住宅大樓 德國批泯滅人性
（法新社柏林14日電） 俄羅斯今天稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。佩斯托瑞斯與多名歐洲防長會晤時指出：「顯然俄國總統普丁（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」法新社 ・ 10 小時前
美國施壓聯合國安理會採納川普加薩和平計畫
（法新社紐約13日電） 美國今天呼籲聯合國安理會（UNSC）團結一致，支持華府旨在強化總統川普（Donald Trump）加薩和平計畫的決議草案，並警告若不採取行動，巴勒斯坦人可能面臨「嚴重」後果。美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）發言人在聲明中表示：「針對這項決議積極進行磋商之際，任何企圖破壞團結的行為，都將對加薩走廊的巴勒斯坦人造成嚴重、具體且本來可以完全避免的後果。」法新社 ・ 16 小時前
甩拖易！甩供樓擔保難！港女為前度背負300萬巨債愁爆！
買樓時，如果借款人因入息不足﹑收入不穩定﹑債務等原因未能通過銀行入息要求，請親人或戀人作按揭擔保係常見做法。30歲女事主阿May是阿Jack的按揭擔保人，不過今年2月Jack已由戀人變成前度，但May無法單方面取消擔保人身份，在分手後仍需背負300多萬巨債，擔心隨時有破產風險。更多消息：港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？據TVB節目《東張西望》報道，May與男友Jack拍拖初期感情甜蜜，適逢Jack抽到總價約400萬的新樓，由Jack家人支付了60萬首期，但Jack入息不夠申請按揭，於是要求May向銀行簽署300多萬貸款擔保，而單位屬於Jack一人名下。誰知後來感情生變，May與Jack分手，Jack展開報復，以借款人身份單方面向銀行申請取消了May的高息戶口，但堅持不肯取消May的擔保人身份。May擔心Jack萬一有一日無法還款，自己需要負責供樓，但單位並無自己名。May與記者上門理論，Jack稱由於單位價格下跌，現在若取消擔保，需要抬錢上會，自己無力負擔。May提28Hse.com ・ 16 小時前
立法會選舉2025｜ 投票時間延長2小時 早上7時半至晚上11時半 11 安老院試行外展投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月7日舉行，政府提出多項便利投票措施，選舉管理委員會今（14 日）表示，將設公務員、醫護人員、少數族裔、院舍共4類專屬票站，同時增加鄰近邊境票站，包括機場和港珠澳大橋口岸。另外，投票時間由上屆14小時延至16小時，會提早一小時至早上7時半開始，至晚上11時半結束。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
高級督察襲擊非禮女下屬罪成 判囚9周罰6千元 申保釋候上訴獲批
【on.cc東網專訊】警隊高級督察被指在紅磡警署性侵女下屬，包括捉住她的雙手及拍打她臀部等，他否認一項普通襲擊罪及一項非禮罪，經審訊後案件今(14日)於觀塘裁判法院裁決，裁判官指被告在庭上作供時臨時加插情節，不是誠實可靠的證人，裁定被告兩罪罪成，判囚9周及罰款6on.cc 東網 ・ 20 小時前
立法會選舉｜楊何蓓茵：將再增過萬名公務員投票日值勤 支援選舉工作
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指立法會選舉投票日，除了安排3萬名公務員處理選舉工作，及周日日常值班的2萬人以外，今日會向常秘及部門首長發出指示，要求再增加值勤人手支援選舉工作。 楊何蓓茵：「我們現在額外要求更多公務員當日上班，無論是做一些應付突發事情的工作、或者做一些呼籲選民投票的工作、或做一些服務點提供一些資訊，提供額外資訊給市民，是在以上的兩個數以外。我們要求部門提供的人手，部門在我們今天發出指引後，他們需要按他們個別情況，計算他們需要多少，但我們估計一定是五位數字，一定是上萬的人手。」#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
比特幣跌勢加劇 日內近9億美元撤出相關ETF
5萬美元，隨著避險情緒升溫，投資者從比特幣相關基金中撤出近9億美元。作為最大數字資產的比特幣一度下跌4.3%，至94,508美元，幾乎抹去今年全部漲幅。今年10月初，比特幣創下126,251美元的歷史新高，2024年收於93,714美元。CoinGlass數據顯示，過去24小時內超過13億美元的槓桿頭寸被強制平倉。與此同時，比特幣相關ETF周四淨流出約8.Bloomberg ・ 9 小時前
高級督察涉警署內非禮襲擊下屬罪成 判囚9周及罰款6000元 官：警務人員知法犯法
56 歲男高級警務督察涉嫌今年 2 月在紅磡警署內，非禮及襲擊女下屬，被控普通襲擊及非禮兩罪。他否認全部控罪，周五（14 日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判囚 9 周及罰款 6,000 元，被告申保釋候上訴獲批。法庭線 ・ 18 小時前
林至昭離巢於電視城前舉V 曾變裝跳舞拎冠軍
由演員轉營做音樂人林至昭，尋日（13日）宣布離開無綫，指自己睇TVB大，曾經加入大家庭令佢夢想成真!，更幫佢令更多觀眾認識。林至昭留言：「今日我畢業啦!!!🎉🎉🎉我個年代真係睇TVB大，所以可以加入TVB絕對係其中一個夢想成真!多謝TVB令到觀眾們認識我係一名演員，畀咗一個冠軍我，一次台慶大獎！當然仲有無數次嘅演出機會!!!畀咗我第一個機會追尋演員夢想!有個前輩同我講過一句說話『我哋都係多麼嘅幸運，先會被選中成為一名表演者，將娛樂帶比每一位。』所以我仲未諗住放棄，仍然會努力去追尋我嘅演員夢想，相信好快可以喺銀幕上再同大家見面!!!唔知道大家仲記唔記得我演繹過嘅角色同表演呢？留言話我知，就係最大嘅鼓勵!!!」東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
澳門珠海3日2夜 輕鬆玩轉兩地精華 精選行程路線、必訪景點
Trip.com 為您詳細介紹澳門及珠海通關方式、澳門珠海三日兩夜精選行程路線、澳門及珠海必訪景點酒店。Trip.com ・ 20 小時前
粉嶺七人車自炒「反肚」 司機自行爬出車報警待救
粉嶺發生車禍。 今日（13日）早上8時15分，一輛七人車沿粉嶺和興路行駛，駛至近和合石新村對出時失控「自炒」，整輛車翻轉，四輪朝天。司機自行爬出車廂，並報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，正在調查車禍起因。am730 ・ 1 天前
葵涌男工人遭石膏板壓中昏迷 送院不治
【Now新聞台】葵涌有男工搬運石膏板被壓中，工友抬板救出昏迷不醒，送院證實不治。 該批石膏板最少有20塊，每塊面積約3米乘1.5米。下午5時許，警方接報指一名男工人在葵泰路一個露天停車場搬運一批石膏板期間，石膏板突然倒下壓中男工人，數名工友發現合力搬走石膏板，事主昏迷不醒，由救護車送到仁濟醫院急救，其後證實不治。勞工處接報派員到場，正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
美國收緊移民簽證審查 肥胖、受養人有特殊需要等或遭拒簽 國務院：免增加醫療負擔｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普政府近日發出新的移民審查指引，要求駐外使領館在發出簽證時，須更嚴格評估申請人健康狀況與財務能力，包括肥胖和其他慢性疾病，受養人是否有特殊需要等，均將成為拒簽理由。據國務院上周的一封電郵表示，政策目的是確保移民制度不會成為公共醫療負擔。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
非常盜3／逃亡遊戲／國寶／世一旅行團／營救飛虎/劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映︳電影LOL 今期睇咩戲
非常盜3／逃亡遊戲／國寶／世一旅行團／營救飛虎/劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映︳電影LOL 今期睇咩戲電影LOL ・ 16 小時前