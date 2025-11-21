全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

行李不見、客艙冒煙、乘客被綁等等，都是全球最差航空公司的真實寫照。英國數位行銷公司Click Intelligence最新公布「全球航空公司顧客不滿指數」報告，揭示全球最讓乘客頭痛的航空公司排行榜。美國航空（American Airlines）以極低的乘客體驗分數奪下「最差航空」之名，而亞洲唯一上榜的則是廉航巨頭亞洲航空（AirAsia），大家選購機票時，要三思？

全球十大最糟航空公司出爐，美國航空奪冠，乘客曾遭遇行李不見、客艙冒煙、被綁等。（官方圖片）

美國航空評分最低、乘客體驗僅2.9分

作為全球載客量最大的航空公司之一，美國航空去年運載超過2.1億名乘客，航點遍及350個城市。然而，龐大的規模並未換來良好的服務評價。根據報告，美國航空在一年內發生多達11宗安全事故，還有數百宗行李遺失投訴。更離譜的是，有乘客在機上遭膠帶綁住、遇上亂流受傷、客艙冒煙被迫換座，甚至有人在機上偷抽電子煙。在乘客體驗評分中，美國航空僅獲2.9分（滿分10分），Skytrax評級也只有3星。不滿指數高達56分，成為全球最不受歡迎的航空公司。

美國的Frontier Airlines，以55分的不滿指數排名第二。雖然票價便宜，但乘客普遍反映座位擁擠、客服難以聯絡、航班經常延誤。（官方圖片）

AirAsia亞洲唯一上榜航空公司

緊隨其後的是美國的Frontier Airlines，以55分的不滿指數排名第二。雖然票價便宜，但乘客普遍反映座位擁擠、客服難以聯絡、航班經常延誤，5年間更發生5宗重大飛安事故。乘客體驗評分僅得2分，是榜單中最低。第三名則是聯合航空（United Airlines），接著是法國航空（Air France）、瑞安航空（Ryanair）等歐洲航空公司。

亞洲航空（AirAsia）作為亞太區唯一上榜的航空公司，排名第六。不滿指數達50分，雖然每年載客量高達3,400萬人次，但乘客對其服務品質的評價明顯分歧。報告指出，AirAsia常被批評航班延誤、客服回應慢，且在行李處理方面也屢遭詬病。作為亞洲最大的廉價航空之一，AirAsia雖然以低價吸引大量旅客，但在乘客體驗方面仍有不少進步空間。大家擇航空公司時除了票價，亦可以此報告作參考。

而香港人熟悉的聯合航空（United Airlines）、法國航空（Air France）亦排第三、四名。（官方圖片）

亞洲航空（AirAsia）作為亞太區唯一上榜的航空公司，排名第六。不滿指數達50分，被批評航班延誤、客服回應慢，且在行李處理方面也屢遭詬病。（官方圖片）

