Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1

即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

年糕與公仔麵結合非常特別，搭配又辣又惹味的醬汁，紅色濃郁的湯底，令人食指大動！Hans Lienesch認為這款公仔麵整體口感豐富，很值得推薦給大家嘗試！

Ottogi 不倒翁「辣炒年糕泡麵」（韓國）（圖片來源：The Ramen Rater）

相信各位對Indomie撈麵絕對不會陌生吧！學生時期小賣部、便利店美食部都是熟悉的Indomie撈麵，每次聞到那充滿蒜香和香料的味道，肚子都會秒速變餓想買多份食！上榜第九位的是同品牌的有湯版本特色撈麵，一樣是經典的味道。

Indomie「特色風味炒麵」（印尼）（圖片來源：The Ramen Rater）

即食麵第八名：札幌一番「鹿兒島黑豬高湯味噌拉麵」（日本）

Hans Lienesch非常欣賞這款湯底，日本味噌湯汁掛在麵條上，每一口都可以享受到溫暖濃厚的湯底風味，彷彿置身日本拉麵店內品嚐拉麵，令人十分驚喜！味噌控一定不能錯過！

札幌一番「鹿兒島黑豬高湯味噌拉麵」（日本）（圖片來源：The Ramen Rater）

即食麵第七名：Mamee Chef「巴東口味印尼炒麵」（馬來西亞）

馬拉西亞美食十分多元化，每一道菜都讓人讚不絕口，「即食麵之神」也相當喜愛馬拉西亞的美食。而來自馬拉西亞的Mamee Chef即食麵是他一直以來的心頭好，例如咖哩叻沙風味即食麵。這款「巴東口味印尼炒麵」尤其精彩，，搭配羅勒一起食用，味道很有異國情調。

Mamee Chef「Rendang口味印尼炒麵」（馬來西亞）（圖片來源：The Ramen Rater）

超級獨特的寬麵版本即食麵，寬麵條非常掛汁，香濃的特製黃金鵝油炸醬，每一口都鹹香入味，口感是勁道的乾撈麵。讓Hans Lienesch想起了包子的餡料，不禁發出感嘆「just so savory and tasty（真是太香太好吃了）！」

老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」（台灣）（圖片來源：The Ramen Rater）

自從2013年Hans Lienesch食過之後，就顛覆了他對即食麵的想法。湯包將濃郁的椰奶、鮮美的蝦味和香辣的咖哩完美融合。建議沒有試過馬拉西亞白咖哩的人都來嚐嚐，絕對能夠驚艷到大家！

MyKuali MyKuali檳城白咖哩麵（馬來西亞）（圖片來源：The Ramen Rater）

麥可利檳城白咖哩麵

價錢：$29

SHOP NOW

召喚鹹蛋Fans！其實樓下超市都已經見過很多次「鹹蛋黃拌麵」，小編也有試過，的確是非常濃厚的鹹蛋黃味道，鮮香可口，自己再煎個雞蛋放上去，輕鬆完成美味的一餐，喜愛鹹蛋黃的一定要試試！

即食麵第三名：阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」（台灣）

來到激動的前三名了！台灣即食麵第二次出現在榜單中了，來自阿舍食堂的紅油擔擔口味流星拌麵運用專利技術製作麵條，而且這款還是非油炸麵條，口感極佳。醬汁的風味是帶有擔擔麵的香氣與紅油的酸甜麻辣，口感十分獨特，非常美味。

阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」（台灣）（圖片來源：The Ramen Rater）

即食麵第二名：一風堂「Karaka辣拉麵」（日本）

日本即食麵也是第二次上榜名單了，第二名的是一風堂「Karaka辣拉麵」，鮮香過癮的辣味豚骨湯搭配細麵條，辣得恰到好處，剛剛好可以中和豚骨湯的膩味。Hans Lienesch建議食法是加入一匙味噌和肉醬，絕對能夠昇華整碗即食麵！

一風堂「Karaka辣拉麵」（日本）（圖片來源：The Ramen Rater）

十年前，Hans Lienesch就已經把百勝廚的叻沙拉麵評在全球10大最美味即食麵排行榜的第一位。雖然經過許多年，產品份量減少了一些，也換過幾次包裝，但美味配方不變。Hans Lienesch更是覺得百勝廚的所有即食麵系列都很美味。麵條勁道有咬口，湯底更是絕佳，香醇濃厚、口感豐富。不僅全麥叻沙拉麵很好食，普通版本的叻沙拉麵也一樣出色！

百勝廚「全麥叻沙拉麵」（新加坡）（圖片來源：The Ramen Rater）

叻沙拉麵 (12件)

價錢：$285

SHOP NOW

全球10大最美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1

按此查看更多即食麵優惠

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？