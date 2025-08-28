新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
召喚即食麵Fans！全球10大最美味即食麵排行榜有你心目中的那一款嗎？即看內文：
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！
即食麵第十名：Ottogi 不倒翁「辣炒年糕泡麵」（韓國）
年糕與公仔麵結合非常特別，搭配又辣又惹味的醬汁，紅色濃郁的湯底，令人食指大動！Hans Lienesch認為這款公仔麵整體口感豐富，很值得推薦給大家嘗試！
即食麵第九名：Indomie「特色風味炒麵」（印尼）
相信各位對Indomie撈麵絕對不會陌生吧！學生時期小賣部、便利店美食部都是熟悉的Indomie撈麵，每次聞到那充滿蒜香和香料的味道，肚子都會秒速變餓想買多份食！上榜第九位的是同品牌的有湯版本特色撈麵，一樣是經典的味道。
即食麵第八名：札幌一番「鹿兒島黑豬高湯味噌拉麵」（日本）
Hans Lienesch非常欣賞這款湯底，日本味噌湯汁掛在麵條上，每一口都可以享受到溫暖濃厚的湯底風味，彷彿置身日本拉麵店內品嚐拉麵，令人十分驚喜！味噌控一定不能錯過！
即食麵第七名：Mamee Chef「巴東口味印尼炒麵」（馬來西亞）
馬拉西亞美食十分多元化，每一道菜都讓人讚不絕口，「即食麵之神」也相當喜愛馬拉西亞的美食。而來自馬拉西亞的Mamee Chef即食麵是他一直以來的心頭好，例如咖哩叻沙風味即食麵。這款「巴東口味印尼炒麵」尤其精彩，，搭配羅勒一起食用，味道很有異國情調。
即食麵第六名：老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」（台灣）
超級獨特的寬麵版本即食麵，寬麵條非常掛汁，香濃的特製黃金鵝油炸醬，每一口都鹹香入味，口感是勁道的乾撈麵。讓Hans Lienesch想起了包子的餡料，不禁發出感嘆「just so savory and tasty（真是太香太好吃了）！」
即食麵第五名：MyKuali MyKuali檳城白咖哩麵（馬來西亞）
自從2013年Hans Lienesch食過之後，就顛覆了他對即食麵的想法。湯包將濃郁的椰奶、鮮美的蝦味和香辣的咖哩完美融合。建議沒有試過馬拉西亞白咖哩的人都來嚐嚐，絕對能夠驚艷到大家！
麥可利檳城白咖哩麵
價錢：$29
即食麵第四名：Irvins x 日清「鹹蛋黃拌麵」（新加坡）
召喚鹹蛋Fans！其實樓下超市都已經見過很多次「鹹蛋黃拌麵」，小編也有試過，的確是非常濃厚的鹹蛋黃味道，鮮香可口，自己再煎個雞蛋放上去，輕鬆完成美味的一餐，喜愛鹹蛋黃的一定要試試！
即食麵第三名：阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」（台灣）
來到激動的前三名了！台灣即食麵第二次出現在榜單中了，來自阿舍食堂的紅油擔擔口味流星拌麵運用專利技術製作麵條，而且這款還是非油炸麵條，口感極佳。醬汁的風味是帶有擔擔麵的香氣與紅油的酸甜麻辣，口感十分獨特，非常美味。
即食麵第二名：一風堂「Karaka辣拉麵」（日本）
日本即食麵也是第二次上榜名單了，第二名的是一風堂「Karaka辣拉麵」，鮮香過癮的辣味豚骨湯搭配細麵條，辣得恰到好處，剛剛好可以中和豚骨湯的膩味。Hans Lienesch建議食法是加入一匙味噌和肉醬，絕對能夠昇華整碗即食麵！
即食麵第一名：百勝廚「全麥叻沙拉麵」（新加坡）
十年前，Hans Lienesch就已經把百勝廚的叻沙拉麵評在全球10大最美味即食麵排行榜的第一位。雖然經過許多年，產品份量減少了一些，也換過幾次包裝，但美味配方不變。Hans Lienesch更是覺得百勝廚的所有即食麵系列都很美味。麵條勁道有咬口，湯底更是絕佳，香醇濃厚、口感豐富。不僅全麥叻沙拉麵很好食，普通版本的叻沙拉麵也一樣出色！
叻沙拉麵 (12件)
價錢：$285
