全球首間太空飯店「Voyager Station」2027年登場！五星設施應有盡有，三天旅程要價500萬美元！
隨著科技日新月異，我們都知道到太空旅行已經離我們不遠，不過到太空飯店住上一晚，竟然幾年後年就有機會成真！由美國美國太空建築公司 OAC 打造的全球首間太空飯店 Voyager Station（航海者站）預計在 2027 年開始接待遊客，飯店內的設施不但完全不亞於一般五星級酒店，在房間更能直接欣賞到壯麗的地球全景。
OAC 打造全球首間太空飯店「Voyager Station」
美國太空建築公司 Orbital Assembly Corporation（OAC）致力打造人類史上第一座商業太空飯店，並於今年開始建造 Voyager Station（航海者站），預計在 2027 年就能開始接待遊客正式營運，Voyager Station 的外觀是個直徑達到 488 米的巨大圓形，由 24 個模組構成，設計上採用旋轉式結構以模擬月球表面的重力條件，讓旅客在太空中能享有地球引力的六分之一的月球引力，距離地球的高度是 1,900 公里，也就是說大約 90 分鐘就會環繞地球飛行一次。
「Voyager Station」五星設施應有盡有
Voyager Station 可容納約 280 位旅客與 112 名工作人員，旅客在飛行前需完成短期的太空適應訓練，之後搭載 SpaceX 的 Starship火箭登上 Voyager Station，進入飯店後，將能欣賞到壯麗的地球全景以及日夜更替，儘管是太空飯店，但飯店內的設施完全不亞於一般五星級酒店，包括餐廳、酒吧、健身房、電影院、圖書館、音樂廳，到模擬低重力運動體驗等應有盡有，並有專屬廚師準備的精緻的太空餐食，除此之外，OAC 執行長 John Blincow 也承諾：「每晚都會準備兩場大秀，想邀請史汀（Sting）和碧昂絲（Beyoncé）等流行巨星來表演。」
「Voyager Station」一趟要價 500 萬美元
而要打造 Voyager Station 的空間就要價不菲，根據外媒報導，建造 Voyager Station 的成本甚至超過國際太空站（ISS）約 1,500 億美元的建造費用，而 OAC 也透過預訂金、模組銷售與租賃等方式籌集資金，目前已收到總額超過 8,000 萬美元。想當然要成為首批到太空飯店住宿的旅客當然也是非富即貴，目前訂定在 Voyager Station 住宿三天就需要 500 萬美元（約台幣 1.5 億元）的費用，除了 Voyager Station，OAC 也公布了更小型的概念站：Pioneer Station，並有望在 Voyager Station 建成前搶先開放啟用， OAC 也承諾，隨著科技進步與成本逐步下降，期望未來太空旅遊能變得更加普及。
source：OAC
