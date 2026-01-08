跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
全球首間「哈利波特主題飯店」2026開！霍格華茲４大學院房、魔法樂高園區搶先看
麻瓜們準備衝2026最新「全球首間官方哈利波特主題飯店」啦！目前確定將落腳德國巴伐利亞的LEGOLAND Deutschland Resort（德國樂高樂園），並同步打造全球首座LEGO哈利波特主題園區，客房設計以４大學院的風格布置，還會有魔法道具與互動設施，實現真正「住進魔法世界」的心願。
霍格華茲４大學院房型
LEGOLAND Deutschland已定調此次為「首個哈利波特主題住宿」＋「首個LEGO哈利波特園區」的雙主軸擴建案。位於巴伐利亞州金茨堡Günzburg的「德國樂高樂園LEGOLAND Deutschland」，介於慕尼黑與斯圖加特之間，交通對歐洲旅客來說相對方便。
▲「首個哈利波特主題住宿」與「首個LEGO哈利波特園區」預計2026年一次登場。（圖片為示意圖參考）
在大廳、客房設計上，更以霍格華茲４大學院的配色為靈感，從葛來分多的暖色調到史萊哲林的深綠色系、再到雷文克勞與赫夫帕夫的特色視覺都會一一出現。房內裝飾將融入魔法道具與LEGO積木元素，使每位入住旅客，都像置身魔法學校宿舍般真實。
▲在大廳、客房設計上，更以霍格華茲４大學院的配色為靈感，充滿魔法氛圍。（圖片為示意圖參考）
全新哈利波特樂高園區
還有粉絲最期待的「全球首座LEGO哈利波特主題園區」，是霍格華茲首次在實體樂園以LEGO積木呈現的全新場域。從霍格華茲城堡、魔法街道到角色造型，都將以積木方式打造。這種結合積木創意與魔法世界的跨界合作，是前所未見的版本，和現有的環球影城魔法世界體驗完全不同。遊客不僅可以走進充滿熟悉場景的主題區，未來還有互動式的遊樂設施、角色布景等等，體驗既熟悉又充滿新鮮感的魔法旅程。
▲「全球首座LEGO哈利波特主題園區」，是霍格華茲首次在實體樂園以LEGO積木呈現的全新場域。
2026開幕資訊
官方已確認開幕時間預計落在2026年，但目前尚未公布確切日期及預訂細節，未來將陸續公布更多細節，包括樂園內設施內容、房型細節與訂房資訊等等。哈利粉們可以好好期待，在樂高與魔法世界的氛圍下，從白天樂園遊玩到夜晚入住客房，打造出難忘的魔法回憶。
▲官方已確認開幕時間預計落在2026年，未來將陸續公布更多細節。（圖片為示意圖參考）
全球首間官方哈利波特主題飯店
日期：預計2026年開幕
地點：LEGOLAND Deutschland Resort（德國樂高樂園）
