全球首間「哈利波特主題飯店」2026開！霍格華茲４大學院房、魔法樂高園區搶先看

麻瓜們準備衝2026最新「全球首間官方哈利波特主題飯店」啦！目前確定將落腳德國巴伐利亞的LEGOLAND Deutschland Resort（德國樂高樂園），並同步打造全球首座LEGO哈利波特主題園區，客房設計以４大學院的風格布置，還會有魔法道具與互動設施，實現真正「住進魔法世界」的心願。

霍格華茲４大學院房型

LEGOLAND Deutschland已定調此次為「首個哈利波特主題住宿」＋「首個LEGO哈利波特園區」的雙主軸擴建案。位於巴伐利亞州金茨堡Günzburg的「德國樂高樂園LEGOLAND Deutschland」，介於慕尼黑與斯圖加特之間，交通對歐洲旅客來說相對方便。

廣告 廣告

▲「首個哈利波特主題住宿」與「首個LEGO哈利波特園區」預計2026年一次登場。（圖片為示意圖參考）

在大廳、客房設計上，更以霍格華茲４大學院的配色為靈感，從葛來分多的暖色調到史萊哲林的深綠色系、再到雷文克勞與赫夫帕夫的特色視覺都會一一出現。房內裝飾將融入魔法道具與LEGO積木元素，使每位入住旅客，都像置身魔法學校宿舍般真實。

▲在大廳、客房設計上，更以霍格華茲４大學院的配色為靈感，充滿魔法氛圍。（圖片為示意圖參考）

全新哈利波特樂高園區

還有粉絲最期待的「全球首座LEGO哈利波特主題園區」，是霍格華茲首次在實體樂園以LEGO積木呈現的全新場域。從霍格華茲城堡、魔法街道到角色造型，都將以積木方式打造。這種結合積木創意與魔法世界的跨界合作，是前所未見的版本，和現有的環球影城魔法世界體驗完全不同。遊客不僅可以走進充滿熟悉場景的主題區，未來還有互動式的遊樂設施、角色布景等等，體驗既熟悉又充滿新鮮感的魔法旅程。

▲「全球首座LEGO哈利波特主題園區」，是霍格華茲首次在實體樂園以LEGO積木呈現的全新場域。

2026開幕資訊

官方已確認開幕時間預計落在2026年，但目前尚未公布確切日期及預訂細節，未來將陸續公布更多細節，包括樂園內設施內容、房型細節與訂房資訊等等。哈利粉們可以好好期待，在樂高與魔法世界的氛圍下，從白天樂園遊玩到夜晚入住客房，打造出難忘的魔法回憶。

▲官方已確認開幕時間預計落在2026年，未來將陸續公布更多細節。（圖片為示意圖參考）

全球首間官方哈利波特主題飯店

日期：預計2026年開幕

地點：LEGOLAND Deutschland Resort（德國樂高樂園）

更多食尚玩家報導

超商１月霜淇淋！全家「草莓優格霜淇淋」，7-11甘王草莓卡士達、多力多滋皮蛋

星巴克１月買一送一！2026最新咖啡優惠、新品周邊，再喝CAMA畢卡索展咖啡

日本鳥取排隊生甜甜圈登台！「Truffle Donut」海外首店在高雄，５大必買口味、展店計畫

奶茶控快喝！清心首推「奶蓋飲」、約翰紅茶「艾許那提」，八曜免費送哈根達斯

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章