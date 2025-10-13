全省上周增2257宗基孔肯雅熱 仍存擴散風險

【on.cc東網專訊】廣東省疾控局周日（12日）發布通告，上周全省新增報告2,257宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。當中以江門1,255宗佔最多，其次為廣州201宗、佛山196宗，深圳109宗，肇慶、珠海等地亦錄得數十宗個案。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，隨着江門市突發公共衞生事件Ⅲ級響應措施持續落實，該市疫情呈波動下降趨勢，但仍在較高水平。省內當前仍處於蚊媒活躍期，加上剛過去的十一、中秋假期人員大範圍流動，基孔肯雅熱疫情傳播擴散風險持續存在，防控工作仍不能鬆勁。

廣告 廣告

康敏提醒，外出要注意個人防護，盡量避免前往疫情高發地區；在戶外活動穿淺色長袖長褲，裸露皮膚塗抹驅蚊水；如出現發熱、關節疼痛、皮疹等可疑症狀，及時前往醫療機構就診。當局又呼籲民眾，積極響應省委、省政府關於開展愛國衞生運動的號召，共同參與防蚊滅蚊工作，主動掛蚊帳、裝紗窗、清積水、清垃圾等。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】