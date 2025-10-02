全省單日車流首破千萬大關 城際鐵路傳大批旅客漏乘

【on.cc東網專訊】廣東交通當局周三（10月1日）在十一、中秋假期首日發布數據，顯示周二（9月30日）全省高速公路網單日車流量以1,001.36萬車次打破歷史峰值，並首次突破千萬車次大關。不少出行民眾提早出發仍堵在公路上，稱14小時只挪了200公里，甚至睡了一覺在原地。

廣東高速公路網此前的最高紀錄，是前年9月28日的991.36萬車次。廣東交通當局發布消息稱，周三上午9時半，全省高速通行緩慢長度逾5公里、時間逾30分鐘的點段共19個，其中以江門市4個佔最多，河源市和惠州市各3個，東莞市、清遠市、廣州市、肇慶市各2個，雲浮市1個。該省預計，十一、中秋假期首日高速公路車流量約960萬車次。有民眾駕車途中差點沒油，到油站卻得悉油車也堵在路上，只能限量入油。民眾出行前紛紛儲備堆成小山的飲料和零食，有公路服務區排隊上廁所也要排20分鐘。

另外，周二有網民反映廣東城際鐵路S4734次從東莞西站開往白雲機場北站的列車，發生大規模乘客漏乘事件，疑因進錯月台，導致大批乘客未能上車。廣州地鐵集團有限公司客服熱線工作人員周三回應指，已關注到此情況，但客服人員沒收到具體核查結果，會將此情況轉給相關業務部門。

