全省增3181宗基孔肯雅熱 江門啟動Ⅲ級響應

【on.cc東網專訊】廣東省疾控局周日（5日）發布通告，上周全省新增報告3,181宗基孔肯雅熱本地個案，無報告重症和死亡個案，其中江門2,480宗佔最多。傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市爆發疫情，當地已啟動突發公共衞生事件Ⅲ級響應，全力以赴開展防控工作。

疫情數據顯示，除江門外，其次為佛山上周新增157宗、廣州138宗、肇慶101宗、深圳81宗，而無症狀感染者本周起亦納入統計報告。康敏分析指，目前江門疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，但仍在較高水平波動。

康敏認為，十一、中秋假期人群流動性加大，戶外活動和適宜天氣條件下被蚊媒叮咬風險高，基孔肯雅熱疫情傳播擴散風險持續增加，防控工作仍不能鬆懈。他呼籲，民眾節假日出行要注意個人防護，盡量避免前往疫情高發地區。

