全紅嬋狂post長髮自拍照18歲少女味飄逸 網民驚嘆「長大了」

國家女子跳水隊金牌選手全紅嬋喺2年前嘅巴黎奧運，成功衛冕女子十米高台跳水金牌，僅以17歲之齡就成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手，打破跳水皇后伏明霞紀錄。不過去年全紅嬋以傷患為由，宣布退出全國跳水冠軍賽及新加坡游泳世錦賽。全紅嬋「復操」後，網民從流出嘅訓練影片睇見「嬋寶」似乎身型比前圓潤，都好擔心佢嘅狀態，尤其是步入青春期，身型體重都唔容易keep。好在後來全紅嬋再出post，見到佢身型面型都瘦下來，大家先至放心晒。

現年18歲嘅全紅嬋尋日喺個人微博上傳多張同朋友去摘士多啤梨嘅照片，相中「嬋寶」流露白裡透紅膚色，而且髮型由過去嘅清爽短髮變成及肩長度，令人眼前一亮。另一張照片中，全紅嬋摘下墨鏡，雖然秀髮遮面，但都展現出清秀氣質。唔少fans都係對全紅嬋「由細睇到大」，紛紛留言「突然長大了」，又讚佢越來越靚。

全紅嬋去年9月高中畢業後，獲國家以「國際級運動健將」的保送資格，入讀廣州暨南大學體育學院的運動訓練專業，與短跑名將蘇炳添、奧運跳水冠軍謝思埸、陳艾森等成為校友。

全紅嬋去年9月入讀廣州暨南大學體育學院的運動訓練專業

