全紅嬋等廣東省運動員 向宏福苑災民表達慰問

【Now新聞台】全紅嬋等廣東省運動員向宏福苑災民表達慰問。

跳水運動員全紅嬋：「這幾天看到香港火災的新聞，我心裡特別難過，也特別牽掛你們。我知道現在一定是很難捱的時刻，但請一定不要害怕、不要放棄，就像我在訓練時遇到困難一樣，只要堅持住、不退縮，就一定能跨過這個坎。」

花樣游泳運動員王柳懿：「大埔宏福苑火災的消息一直讓我們揪心不已，時刻牽掛著受災的每一位同胞。我們如今在香港求學，早已把香港當成了第二故鄉，這座城市的冷暖與同胞的安危，我們感同身受。」

花樣游泳運動員王芊懿：「願你們早日走出困境，生活重回正軌，往後的日子始終有溫暖相伴，香港加油，我們與你們並肩同行。」

