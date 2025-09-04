全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？

17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。

全進華去年曾以「給全紅嬋的一封信」為題發布影片，描述妹妹不為人知嘅故事，其影片令抖音帳號粉絲人數激增。近日，全進華帶上自己家果園養嘅白切雞參加廚藝類綜藝，被批評白切雞肉質偏老，並遭淘汰：「在我們那邊都是要養到一定的月份，可能他喜愛30日或60日的童子雞，在我們廣東，畀我都不要了。」唔少網民留言表示同意：「食呢方面，聽廣東人嘅就啱喇」、「喺食雞方面，廣東人係啱嘅」等等。

據內地媒體《四川觀察》報導，過往曾發現全紅嬋哥哥全進華會喺車上擺妹妹嘅搖頭小物，仲曾透過鏡頭教大家用廣東話讀妹妹個名，被指係「寵妹狂魔」。

全紅嬋

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書圖片

